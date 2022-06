Podijeli:







Izvor: Steve Burch / Panthermedia / Profimedia

Luk je osnova mnogih recepata, nažalost većina ljudi plače dok ga reže i pita se kako to izbjeći.

Zašto plačemo kad sečemo crni luk?

Za sve je odgovoran mehanizam luka koji služi kako bi biljku zaštitio od oštećenja. On uključuje izbacivanje supstanci koje uzrokuju peckanje i suzenje očiju. Kako biste to izbjegli trebate sprječiti izbacivanje enzima, smanjiti njihovu efektivnost ili prekriti oči. Evi 4 savjeta kako to postići.

Nosite naočale

Neki su ovo možda već i probali pa iako djeluje blesavi, ima učinka i pomaže. Ipak, možda ćete osjetiti peckanje u nosu, ali plakanje biste trebali izbjeći.

Koristite oštar nož

Svakako je bolje da imate oštar nož kada nešto sjeckate na sitno, a kada se radi o luku, oštar nož će izazvati manje lučenje enzima od kojih peckaju oči.

Ohladite luk

Ako luk stavite u zamrzivaču na 30 minuta ili u hladnjaku na 2 sata trebao bi oslobađati manje enzima tijekom sjeckanja. Ovdje će vam ponovo trebati oštar nož, ali oprezno, što se više zagrijava, to će biti jači učinak peckanja.

Prozračujte kuhinju

Ukoliko možete, otvorite prozor u kuhinji i napravite strujanje zraka, a možete pritom uključiti i napu, jer cirkuliranje zraka smanjuje količinu iritirajućih supstanci na jednom mjestu, odnosno direktno ispred vas, piše City magazine.

