Kako dobiti savršeno karamelizirani luk?

Podijeli:







Izvor: ALP AKSOY / Alamy / Alamy / Profimedia

Kada se luk karamelizira i dodaje slanom jelu, on to jelo uzdigne na neku novu razinu jer se spoj slatkog i slanog odlično nadopunjuje i stvara pravi užitak okusa.

Odlično ide uz meso s roštilja, hamburgere, pečeno meso, kuhani ili pečeni krumpir, pečena jaja, quiche, uz dimljenu slaninu, sir, majčinu dušicu…

Ali, da biste uživali u njegovom okusu, morate pripaziti kako ga pripremate. Mnogi ljudi griješe jer se žure dok to rade pa luk stave na previsoku temperaturu. Tada on postane tvrd i lagano pregoren – a to ne želite.

Savršeno karamelizirani luk je spoj oštrog i slatkog okusa te mekane, pomalo ljepljive teksture.

Dakle, kod karameliziranja luka zaboravite na žurbu, to je postupak koji se radi polako i smireno, na nižoj temperaturi.

Napravite to kao chef, evo kako:

Sastojci:

2 žlice maslinovog ulja

3 velika luka (crvena ili bijela), tanko narezana

prstohvat soli

2 žlice smeđeg šećera

1 do 2 žlice balzamičnog octa

Postupak:

Zagrijte ulje u velikoj dubokoj tavi, na laganoj vatri. Dodajte luk koji ste prethodno prepolovili i svaku polovicu narezali na tanke ploške. Ubacite i prstohvat soli pa ga dinstajte polako 30 do 40 minuta dok luk ne postane mekan i dobije zlatnu karamel boju. Povremeno promiješajte kako se luk ne ne bi zalijepio ili zagorio, piše 24sata.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.