Jednostavan trik za savršeni roštilj

Izvor: iulian aghei on Unsplash

Vjerojatno znate da će meso biti najukusnije ako je marinirano, no važna je i jačina vatre kako ne biste dobili pregorjele burgere i ćevape ili pak uništili pileća krilca.

Zaljubljenici u kulinarstvo s Good Housekeepinga odlučili su provjeriti koliko jaka vatra na roštilju treba biti kako bismo izbjegli zagorjelo meso, koje je često i sirovo iznutra, te preporučuju jednostavan način provjere.

Nakon nekoliko testova zaključili su da treba staviti ruku iznad vatre, i to do 15 cm, kada smatrate da je spremna za roštiljanje. Zatim u sekundama izmjerite koliko ste dugo uspjeli držati dlan iznad vatre prije nego što vas je to počelo smetati i saznat ćete je li preslaba ili prejaka.

Prema njihovim preporukama, ako držite ruku tek dvije sekunde, vatra je jaka. Izdržite li tri do četiri sekunde, radi se o srednje prema jakoj vatri, a pet do šest sekundi je srednja jačina. Nadalje, sedam do osam sekundi znači da se radi o slabijoj vatri, a više od toga nije dobro za roštiljanje, prenosi tportal.

