Isprobavate smjesu za kolače i prije pečenja? Evo koliko je to opasno

Izvor: Brent Hofacker / Alamy / Alamy / Profimedia

Svatko tko je proveo neko vrijeme u kuhinju pipremajući omiljeno glavno jelo ili slasticu, dobro zna da se jelo isprobava i tijekom kuhanja. No, nema ništa slađe nego polizati žlicu punu čokoladne smjese koju ste upravo ulili u protvan...

No, je li potajno uživanje u još sirovoj smjesi za kolače opasno za zdravlje?

Prva i osnovna stvar zbog koje je zabrinutost najčešće opravdana jest činjenica da smjese za kolače i kekse sadrže sirova jaja, a najopasnija bakterija u tom slučaju je Salmonella.

Zarazu Salmonellom prati povišena tjelesna temperatura, povraćanje, proljev i grčevi u želucu i često se manifestira tek 12 sati nakon zaraze, a problemi najčešće traju sedam dana.

Također, sirova smjesa za kolače ili kekse sadrži sirovo brašno koje također nije dobro za zdravlje. Budući da se brašno ne procesuira ranije, ono može sadržavati bakterije koje se mogu ubiti tek kuhanjem, odnosno visokom temperaturom. No, zato se bakterija može prenijeti na neku drugu površinu, a najčešće su to bakterije poput E. coli. Ona pak uzrokuje bolne grčeve u želucu, povraćanje i proljev koji može trajati pet do sedam dana.

Smjesa za kekse bez pečenja

Ako želite i dalje uživati u sirovoj smjesi deserta, isprobajte ove kekse s čokoladom. Štoviše, ova smjesa je namijenjena tome jer ona nije za pečenje.

Sastojci:

100 g svenamjenskog brašna

85 g omekšalog maslaca

100 g smeđeg šećera

1 žličica ekstrakta vanilije

1 jušna žlica mlijeka

75 grama sjeckane čokolade

Priprema:

Prvo sterilizirajte brašno tako što ćete ga posuti po plehu i peći ne dulje od pet minuta na 180°C.

U velikoj posudi izmiksajte omekšani putar, smeđi šećer, ekstrakt vanilije i mlijeko.

Polako miješajući dodajte brašno i čokoladne komadiće dok se sve dobro ne izmiješa.

Ovu jestivu smjesu za kekse možete spremiti u dobro zatvorenu posudu i čuvati u frižideru ne dulje od tjedan dana. Premda je posve sigurna za jesti, imajte na umu da je jako slatka pa je dozirajte da vam ne padne teško na želudac, piše Cookist.

