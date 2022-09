Zuckerberg je ove godine izgubio više od 70 milijardi dolara

Podijeli:







Izvor: MANDEL NGAN / AFP

Dionica Mete u posljednje je vrijeme u velikom minusu. Iako se niti jedna od velikih tehnoloških kompanija ne može pohvaliti sa stanjem na tržištu (ipak su takva vremena), problemi Zuckerbergove kompanije puno su veći i dublji te je od svih Big Tech kompanija upravo Meta zabilježila najveći minus.

S padom vrijednosti Mete, topi se i bogatstvo njena osnivača i najvećeg dioničara Marka Zuckerberga. Dok je sve do nedavno bio jedan od glavnih kandidata za mjesto najbogatije osobe na svijetu, sada je pao tek na dvadeseto mjesto i čini se kako bi se taj pad mogao nastaviti i dalje jer situacija s Metom nije najsjajnija.

Naime, dio analitičara upozorava kako su trenutačna situacija i preambiciozni projekti oko metaversa jednostavno neodrživi jer nisu fokusirani na prihode, već samo generiraju gubitak. I to veliki – milijarde dolara. Problem oko metaversa je što od njega (značajne) prihode ne treba očekivati godinama, možda i do kraja desetljeća tako da bi kompanija prihod koji zarađuje od drugih usluga trebala iskoristiti za krpanje “metarupe” i nadati se da će se sve to isplatiti krajem ovog i početkom sljedećeg desetljeća.

Zbog takve nesigurnosti i potrošnje, neki analitičari vjeruju kako bi trenutačna situacija trebala biti poziv na buđenje Zuckerbergu i svima u Meti, pogotovo s obzirom na to da je tržište trenutačno u prilično nestabilnoj situaciji. Prema svemu što smo vidjeli proteklih mjeseci od Zuckerberga, teško je vjerovati da će se tako brzo probuditi iz svog virtualnog sna o metaversu, no ako brojke nastave neumoljivo padati, možda zaista shvati da se taj san pretvorio u noćnu moru i da su promjene nužne.

Prema indeksu Bloombergovih milijardera, Zuckerberg je ove godine izgubio čak 71 milijardu dolara (tj. za toliko je smanjena njegova vrijednost koju ima ponajviše u dionicama Mete) i sada se nalazi na 20 mjestu najbogatijih ljudi na svijetu.

Izvor: Tech Times, prenosi Dnevnik.hr.