Predsjednik HNS-a Stjepan Čuraj gostovao je u N1 studiju uživo i komentirao Vladine paket pomoći težak 21 milijardu kuna.

“Zadovoljan sam i aspektom najava oko reguliranja proizvodne cijene plina. Prije nešto manje od dva tjedna iznijeli smo prijedlog da se plin koji INA proizvodi, koji je potreban za građanstvo, ujedno prodaje opskrbljivačima po zajamčenoj cijeni. Drago mi je vidjeti da je to u najavama. Vidjet ćemo i efekte ovih mjera, što me osobno zanima jer mjere ograničavanja cijena i nisu liberalni potez. Ipak, imajući u vidu da se oko tih cijena nešto mora poduzeti, možemo to prihvatiti”, rekao je.

Kako navodi, zbog ograničavanja cijena moguća su tri scenarija:

“Prvi je da će proizvodi ostati na policama po sniženim cijenama i time će se uvidjeti da tu nema velikih pomaka.

Drugi je da se taj potencijalni gubitak podnese na ostale proizvode, što nije dobro jer se time poništavaju mjere.

Treća mogućnost su nestašice. Moramo pričekati i vidjeti što će se dogoditi”; rekao je.

Tvrdi da “nitko nema kristalnu kuglu” te je teško uvjetovati da su mjere neopravdane bez adekvatnog rješenja za divljanje cijena. Govoreći o fiksiranju cijena energenata, rekao je da ne očekuje velike razlike i odstupanja u cijenama.

“HEP to može podnijeti temeljem svojih fiskalnih kapaciteta prethodnih godina. Ipak, troškovi proizvodnje su povećani. Bilo bi dobro da veliki proizvođači znaju na koliku cijenu struje mogu računati u narednim godinama. Ako sve ode u visine, tu država ovako i onako mora intervenirati”.

Komentirao je i porez na ekstraprofit.

“To je prihvatljivo ako bude kirurški napravljeno. Ako identificiramo one koji su iskoristili mjere da bi sebi povećali dobit, onda možemo razmatrati to. Ako bilo koja osoba uđe u taj ekstraprofit zbog ostalih razloga poput prodaje imovine, ne bi mogli prihvatiti”, rekao je.