Odgovore na pitanja o uvođenju eura, konverziji i depozitima, gostujući u Novom danu dala je Marija Hrebac, direktorica Hrvatske agencija za osiguranje depozita (HAOD).

Istaknula je kako su depoziti u eurima jednako sigurni kao i oni u hrvatskim kunama. “Sustav osiguranja depozita već sada je vezan za euru i nastavit će se osiguravai na jednakoj razini”, rekla je i nastavila:

“Depoziti su osigurani do 100.000 eura u kunskoj protuvrijednosti. Ono što će se promijeniti jest to da više neće biti u kunskoj protuvrijednosti, nego do 100.ooo eura. Konverzija će se dogoditi automatski, po fiksnom tečaju, koji će se znati u trenutku.”

Građani i pravne osobe će ulaskom u eurozonu imati beneficiju, navodi. Naime, u slučaju da dođe do propasti kreditne institucije, više neće trpjeti negativne tečajne razlike, pojasnila je Marija Hrebac.

Na pitanje što će biti sa ‘zaokruživanjem’ cijena, rekla je kako je zaokruživanje cijena stalno prisutno. “Uvođenje eura imat će pozitivne efekte, eliminira se tečajni rizik. Trenutno je uvođenje izazovno. Zbog krize, pandemije i situacije u Ukrajini vidimo porast cijena i visoku inflaciju. Da nije u takvim uvjetima, pozitivni efekti bili bi vidljiviji. Zaokruživanje cijena je stalno prisutno, ono nije zbog uvođenja eura.”

Kaže da su načela koja štite potrošače dobra.

“Dvojno iskazivanje cijena, fiksni tečaj pa potrošači sami mogu pratiti konverziju, tu će biti i mehanizmi za zaštitu potrošača te će se omogućiti prijavljivanje nepravilnosti. Tu uloga igra najosjetljiviji dio – imidž, a negativni imidž uvijek ima refleksiju”, rekla je direktorica Hrvatske agencija za osiguranje depozita.

Uloga Agencije je, kaže, osigurati istu razinu zaštite svih koji su uključeni u osiguranje depozita: “Naš ključni zadatak je da osiguramo dovoljno sredstava. Glavna uloga nam je da smo jednako efikasni i brzi kao što smo bili i dosad s kunama.”

Rekla je i da surađuju s kreditnim institucijama. “Potrošnja je značajno pala, a rast depozita je vidljiv u odnosu na 2019., svjedočimo rastu od pet, šest, sedam posto. Uvođenjem eura očekujemo dodatni porast”, govori Hrebac.

Istaknula je da ljudi ipak više štede u bankama. “Oko 232 milijarde kuna je trenutni osigurani depozit. Novac u gotovini nije osigurani novac”, dodala je direktorica Hrvatske agencija za osiguranje depozita.

