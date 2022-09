Za trošak navale na Plinaru “postoje tri opcije”

Podijeli:







Izvor: Slavko Midzor/PIXSELL

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević referirao se u četvrtak na povlačenje još dva opskrbljivača plinom u Križevcima i Vrbovcu, istaknuvši da ti građani ne smiju ostati bez plina, ali da niti Gradska plinara Opskrba Zagreb (GPZO) kao javni opsrbkrbljivač ne smije otići u stečaj.

“Jasno je da 1. listopada 50.000 potencijalnih kupaca ne smije ostati bez plina, a s druge strane, ovo bi značilo stečaj GPZO-a a onda je ugroženo 300.000 korisnika koje GPZO opskrbljuje. Ne smije se dogoditi nijedan drugi scenarij”, rekao je Tomašević.

Istaknuo je da Gradska uprava i dalje razgovara s Vladom o rješenju tog “regulatornog” problema. No, iako je poručio da u razgovorima “ima nekih pomaka”, nije iznosio detalje koji su prijedlozi, istaknuvši samo da za rješenje “postoje tri opcije”.

Poručio je i kako su GPZO, ali i Udruga opskrbljivača plinom, još u prosincu upozorili HERU na crni scenarij povlačenja privatnih opskrbljivača uslijed poremećaja na tržištu koji se sad odvija, ali da HERA u međuvremenu nije napravila ništa.

“Sporno je tko će snositi trošak za razliku u cijeni plina, jer to GPZO ne može podnijeti. U tom smislu moramo pronaći za to rješenje (s Vladom) jer to nije odgovornost GPZO-a”, istaknuo je Tomašević, prenosi Poslovni dnevnik.

