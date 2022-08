Za metar drva 450 kuna: “Stavit ću dva kaputa i zvati Plenkovića”

Podijeli:







Cijene svih energenata skočile su višestruko, a kraj njihovom divljanju teško je predvidjeti, priznaju i sami akteri u opskrbi energenata poput Hrvatskih šuma. Oni su svojim korisnicima već isporučili 80 posto godišnje količine. Ove godine očekuje se porast potražnje za ogrjevnim drvom oko 20 posto iako je i njegova cijena skočila za 12 posto. Podsjetimo, Vlada je najavila smanjenje PDV-a na ogrjevno drvo i srodne energente na 5 posto.

Posjetili smo Lokve u Gorskom kotaru gdje se tradicionalno većina stanovnika grije na drva. Noći su ondje i u ljetnim mjesecima često hladne tako da su mnogi i ovih dana ložili svoje peći.

Goranska svakodnevnica. Drvo kao snaga, energija i estetika. Vid Arbanas se nacijepao za tri života. Sve zbog vatrice.

“Ovo treba sanjati, ovo ne možete kupiti, nije to centralno pa imaš radijator. To je uživanje gledati ovakvu vatru”, kaže Vid Arbanas.

Ali skupo mu sada dođe i taj užitak, naposljetku i potreba.

Metar drva je, navodi Arbanas, 400 do 450 kuna, i ako vam treba 20 do 22 metra drva to je 10 000 kuna. “Smanjit ću grijanje, staviti dva kaputa i zvati Plenkovića”, kaže.

Premijera spominju i oni koji se griju na pelete. Jest elegantnije i lakše za kičmu, ali je poskupjelo gotovo tri puta.

“Prošle godine trebalo mi je za grijanje između šest i osam tisuća kuna. Ove godine računam 18, 20 tisuća kuna”, kaže Darko Kremžar iz mjesta Lokve.

Drvo je uvijek najbolje i najjeftinije, kažu u Hrvatskim šumama. I to kod njih, a ne kod privatnika, upozorit će.

“Definitivno ne možemo govoriti o panici u Gorskom kotaru. Mi smo većinu svojih sugrađana podmirili s ogrjevnim drvom. Drvo je poskupjelo, od 15. kolovoza 12 posto. Ono što mogu reći da Hrvatske šume daju i tih pet posto kompenzacijskih mjera”, kaže voditeljica Uprave šuma Delnice Ivana Pečnik Kastner.

“Cijela mirovina otići će na grijanje”

No, načelnik općine gleda naravno kroz drugačije naočale. Gotovo 40 posto stanovništva starije je dobi, cijela mirovina otići će na grijanje, a Vlada je opet imala dugi “godišnji”.

“Nekakvi planovi, kao što pričamo o reakcijama Vlade, budu dosta zakašnjeli, kao što i ovi vlakovi HŽ-a u godinu dana kasne dvije godine. To se događa i nama da u zadnjih deset dana prije početka problema počnemo rješavati nekakve mjere. Nažalost, mislim da će građani Hrvatske to osjetiti ovu zimu”, rekao je načelnik općine Lokve Toni Štimac.

Obećava da će se oni u općini stisnuti u manje ureda da bi uštedjeli. I više će se družiti, pričati i biti bliskiji, kaže, kao nekad.

