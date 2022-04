Wall Street porastao, Musk preuzima Twitter

Podijeli:







Izvor: JOHANNES EISELE / AFP

Na Wall Streetu su u ponedjeljak burzovni indeksi porasli, nadoknadivši dio gubitaka od prošloga tjedna, a najviše je porastao tehnološki sektor, nakon vijesti da je osnivač Tesle Elon Musk kupio Twitter.

Dow Jones ojačao je 238 bodova ili 0,70 posto, na 34.049 bodova, dok je S&P 500 porastao 0,57 posto, na 4.296 bodova, a Nasdaq indeks 1,29 posto, na 13.004 boda.

S&P 500 indeks proveo je većinu trgovanja u negativnom području da bi se u pozitivno probio nakon vijesti da je Musk za 44 milijarde dolara kupio Twitter.

Cijena dionice te društvene mreže skočila je više od 5,5 posto, a porasle su i cijene dionica drugih tehnoloških divova, kao što su Alphabet, Microsoft i Facebook.

Sve će te kompanije ovih dana objaviti kvartalna poslovna izvješća, pa se ulagači nadaju boljim rezultatima nego što analitičari očekuju.

„Moglo bi se reći da su ulagači priželjkivali oporavak tehnološkog sektora, nakon oštrog pada proteklih tjedana, no do vijesti o preuzimanju Twittera to nije išlo. Ta vijest bila je kao zeleno svjetlo za kupnju”, kaže Dennis Dick, trgovac u tvrtki Bright Trading.

Ovoga će tjedna poslovna izvješća objaviti gotovo trećina kompanija iz sastava S&P 500 indeksa. Od 102 kompanije, koje su dosad to učinile, njih 77,5 posto ostvarilo je veću zaradu nego što su analitičari očekivali.

Unatoč dobrim poslovnim rezultatima, prošloga je tjedna tržište bilo pod pritiskom jer se očekuje agresivno povećanje kamatnih stopa američke središnje banke.

Fed je na sjednici u ožujku povećao kamate po prvi put od 2018. godine, za 0,25 postotnih bodova, a već u svibnju vjerojatno će ih povećati za daljnjih 0,50 postotnih bodova.

No, nakon posljednjih komentara niza čelnika Feda, sve je jasnije da će se i kasnije monetarna politika agresivno zaoštravati.

Negativno su jučer na tržište utjecale i vijesti o širenju koronavirusa u Kini, što je već prije dovelo do ‘zatvaranja’ Šangaja i nekoliko drugih gradova, a polagano se uvode i restriktivne mjere u dijelovima Pekinga.

To će, pak, usporiti ionako usporen rast drugog po veličini svjetskog gospodarstva, pa su jučer cijene dionica na burzi u Šangaju zabilježile najveći dnevni pad od početka pandemije u veljači 2020. godine.

Zbog toga su jučer i na europskim burzama cijene dionica pale. Londonski FTSE indeks oslabio je 1,88 posto, na 7.380 bodova, dok je frankfurtski DAX skliznuo 1,54 posto, na 13.924 boda, a pariški CAC 2,01 posto, na 6.449 bodova.

