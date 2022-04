Podijeli:







Izvor: N1

Ekonomist Vuk Vuković u Novom je danu komentirao utjecaj sankcija na Rusiju i Europu, ali i kako se tu snalazi Hrvatska. Komentirao je i napise Indexa o ministru prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Ivanu Paladini.

Govoreći o sankcijama koje su SAD i EU uveli Rusiji Vuk Vuković je rekao: “Nisu implementirane onako kako je najavljeno, da je bilo tako, bilo bi efekta. No, zemlje i dalje kupuju naftu i plin od Rusije što ih financira, a kako im je pao uvoz, izvoz im je čak i rastao i zato im se rubalj do neke razne stabilizirao.”

Kaže da je odmah trebalo uvesti zabranu i Gazpromu: “Sad se ide u smjeru koji je najavljen, da se odreže ruska ekonomija.”

Pojašnjavajući učinak sankcija rekao je: “Dovodi ih se do drugog bankrota. Doći će do dodatnog pritiska na devalvaciju valute i na inflaciju koja je već viša nego u europskim zemljama. Financijskim ih se mjerama pokušava dovesti do ruba. Mislim da Putin ne vodi puno računa o tome i troškovima. Glavni faktor je i dalje mogućnost kupovanja njihove nafte i plina. Naravno, ne mogu se zemlje odmah prebaciti na nove dobavljače i dok to traje, Rusija će imati izvore prihoda kroz koje će moći financirati rat. Pritisci izvana još nisu dovoljno jaki.”

O najavi zabrane uvoza/izvoza ugljena Vuković kaže: “To ih neće toliko jako pogoditi kao zabrana plina i nafte, to su im glavni izvori prihoda. Jasno mi je zašto Europa još nije to napravila, i ona ima potražnju za energentima, ali tu treba birati hoće li se čim prije spriječiti zločine ili ćemo se i dalje mrcvariti? Ovo ne vodi nigdje, niti se njih destabilizira, a Europa pati zbog rasta cijena energenata.”

Ističe da je ovisnost SAD-a o Rusiji puno manja od Europe pa su zato i sankcije drugačije. Dodaje da zabrana uplovljavanja ruskih brodova u europske luke može pojačati inflatorni učinak, ali da se time neće zaustaviti Ruse.

“Malverzacije kroz obveznice ostavljaju jače tragove nego oni koji primaju mito”

Govoreći o rekonstrukciji Vlade i novoj aferi koju Index veže uz ministra Paladina Vuković je istaknuo:

“Mislim da nije problem povezanost s Rusima nego se radilo o klasičnoj financijskoj malverzaciji kroz obveznice. Oni ostavljaju jače tragove nego političari koji primaju mito.”

Index je objavio da je ministar kupio bezvrijedne obveznice IGH-a, no što je time dobio?

“Ideja je, kad kupite nešto tako bezvrijedno, da kroz to pokušate dobiti imovinu. Kupi se po niskoj cijeni na temelju kojeg možete steći vlasništvo u vrijednoj nekretnini. Ti ljudi smatraju da takve stvari mogu proći, ali to je teško sakriti”, objasnio je Vuković i dodao komentirajući činjenicu da je ministar zaposlio suprugu u svojoj tvrtki i dao joj plaću 4.000 kn:

“Mislim da će Porezna tu morati napraviti izvid. Osoba s takvim pedigreom nema što raditi u javnoj politici u Hrvatskoj.”

