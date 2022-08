Vujović: Dobra turistička sezona uvijek digne prodaju i cijenu nekretnina

Podijeli:







Stručnjak za nekretnine i direktor Operete Borovo Vujović za N1 Studio uživo komentirao je procjene da će zbog dobre turističke sezone dodatno poskupjeti nekretnine.

“Ne ovisimo samo o tome, puno je faktora, ali ako gledamo tradiciju uvijek je dobra sezona na moru značila dobru posezonu na tržištu nekretnina u Zagrebu. Dio novca prihodovan od turizma se uvijek prelijevao u kupovinu nekretnina u Zagrebu”, rekao je Vujović.

Dodatan motivator u posljednje vrijeme je i inflacija.

“S obzirom da je inflacija takva kakva je, prinosi na štednju su niski, građani novac s računa prebacuju u nekretnine da bi sačuvali vrijednost. S obzirom kakva je ovdje tradicija da se štedi u nekretninama i da nismo skloni nekim drugim oblicima investiranjam onda se kupuju nekretnine – da bi se sačuvala vrijednost novca, a i da bi se iznajmljivanjem prihodovalo”, rekao je Vujović.

Ulazak u eurozonu i Šengen dodatan poticaj strancima

Prosječna cijena kvadrata novogradnje u Hrvatskoj je 2140 eura, što je 20 posto više nego lani. Hoće li cijene i dalje rasti?

“Mislim da tržište nekretnina treba gledati u sklopu svega što se događa. Rastu cijena svega, hrane energije i drugih proizvoda, tako da su nekretnine nešto što to prati. Kad gledate nabavnu vrijednost, sama gradnja, materijali, radna snaga… Sve je to i 30 posto skuplje nego prije godinu dana. To je posljedica svega što se događa. Ima li prostora za još rasta, vidjet ćemo. Budu li rasle cijene energije i ostalog, onda će to pratiti i cijene nekretnina. Ono što mislim, s obzirom na rast kamatnih stopa koji je neminovan, je da će se ipak usporiti sve što se događa jer dobar dio kupaca neće biti kreditno sposoban, imat će manje budžete i to će smanjiti pritisak na potražnju. Tržište nekretnian, kao i svako, ovisi o ponudi i potražnji, a trenutno je potražnja veća nego ponuda”, komentirao je Vujović.

Čak 30 posto nekretnina u Hrvatskoj kupuju stranci. “Oni kupuju po obali obali, a ti prodavatelji s obale onda kupuju nekretnine u Zagrebu. Naša statistika pokazuje da najviše onih koji kupuju nekretnine u Zaagrebu nisu iz Zagreba. Tu su bolnice, fakutleti, radna mjesta i ljudi vole imati stan u Zagrebu. I računaju da će iznajmljivati nekretnine dok im ne bude trebala. A ovo što ulazimo u eurozonu i Šengen daje dodatan poticaj da će stranci još lakše i više razloga imati da kupe nekretnine kod nas”, rekao je Vujović.

