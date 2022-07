Vujčić: Uvođenje eura ne bi trebalo značajnije utjecati na stopu inflacije

Podijeli:







Izvor: Davorin Visnjic/PIXSELL

Uvođenje eura ne bi trebalo imati nikakav značajniji utjecaj na stopu inflacije, rekao je guverner Hrvatske narodne banke Boris Vujčić u HTV-ovom središnjem Dnevniku.

“Uvođenje eura ne bi trebalo imati nikakav značajniji utjecaj na stopu inflacije. U svakom slučaju, puno manje nego što vidimo da druge stvari, poput rasta cijena sirovina, energenata, hrane, imaju”, rekao je Boris Vujčić za HRT.

Dodao je da iskustva drugih zemalja koje su uvodile euro govore da je taj utjecaj bio obično između 0,2 i 0,4 postotna poena.

“Relativno zanemarivo u odnosu na inflaciju koja je u ovom trenutku 12 posto. Prema tome, to nije taj faktor oko kojeg u ovom trenutku trebamo biti prvenstveno zabrinuti”, rekao je guverner.

Hrvatska će uvesti euro kao službenu valutu 1. siječnja 2023., a danas je počelo kovanje hrvatskih eurokovanica. Vujčić je rekao da će osigurati da do Nove godine imaju dovoljnu količinu kovanica i novčanica eura. Rekao je i da će osigurati da se između 15. prosinca i 15. siječnja ne naplaćuje naknada klijentima za korištenje bankomata drugih banaka.

Vujčić je rekao da se sjeća i viših stopa inflacije – 1993. ona je bila 30 posto mjesečno. Međutim, u novijoj povijesti, dodao je, ovo je najviša stopa, ne samo kod nas, nego i u svijetu.

“Ono što ona zahtijeva sasvim sigurno je zaoštravanje monetarne politike, dizanje kamatnih stopa, smanjivanje bilanci središnjih banaka koje su bile izrazito ekspanzivne tijekom zadnjih kriza”, poručio je Vujčić.

Rekao je i da ne treba misliti da će dizanje kamatnih stopa značajno usporavati gospodarski rast jer je srednjoročno glavni rizik za usporavanje gospodarskog rasta – visoka stopa inflacije.

Govoreći o ulozi HNB-a, Vujčić je rekao da Europska središnja banka već sada ima značajan utjecaj na monetarnu situaciju u Hrvatskoj, kao i u cijeloj Europi.

“Mi sad postajemo sukreator monetarne politike Europske središnje banke i Hrvatska narodna banka će do 1. siječnja, kada ulazimo u eurozonu, sasvim sigurno imati kamatne stope iste kakve će imati Europska središnja banka 1. siječnja kako ne bi došlo do promjene monetarne politike u tom trenutku”, rekao je Vujčić dodajući da HNB u ovom trenutku ima nešto više kamatne stope nego ECB, ali da očekuju da će se to do kraja godine izjednačiti.

