Vlada priprema paket pomoći težak oko 6 milijardi kuna, evo koje mjere donose

Podijeli:







Izvor: N1/ilustracija

Vlada priprema paket mjera pomoći za obuzdavanje cijena energenata kućanstvima, javnom sektoru, malim i srednjim poduzetnicima, umirovljenicima, poljoprivrednicima i ribarima te svim ugroženim socijalnim skupinama, a spominje se iznos od oko šest milijardi kuna, piše u subotu Jutarnji list.

Paket mjera pomoći još nije finaliziran, no polako se naziru obrisi mjera koje bi trebale ublažiti cjenovni udar na građane i poduzetnike.

vezana vijest Idu mjere pomoći: “Učinit ćemo da se računi plaćaju bez većih problema”

Sigurno se ide u promjenu obračuna struje za javni sektor, koji je dosad račune plaćao kao da su profitni poduzetnici. Tako će škole, vrtići, domovi za starije i nezbrinutu djecu, fakulteti, bolnice, muzeji, ali i nevladin sektor poput vjerskih zajednica i udruga koje pomažu ugroženima, struju ubuduće plaćati kao da su kućanstva.

Neslužbeno se doznaje i da će mikro, mali i srednji poduzetnici imati određenu subvencioniranu cijenu struje, a to je ujedno i najizdašniji dio paketa.

Pomoći će se i socijalno najugroženijim skupinama u društvu, od onih koji primaju zajamčenu minimalnu naknadu, preko korisnika invalidnine, primatelja socijalnih usluga, udomitelja, umirovljenika, do nezaposlenih… Kao što je bilo u prošlom paketu, i sada će svi oni dobiti neku vrstu povećane naknade, a umirovljenici će opet primati energetske dodatke kako bi lakše podmirili račune. Visina tog dodatka ovisit će o njihovim mjesečnim primanjima.

Čini se i da će se izmjenama Zakona o mirovinskom osiguranju dodatno povećati minimalne mirovine od najavljenih 1,5 posto.

U prošlom paketu više od 720.000 umirovljenika s mirovinama do 4000 kuna primilo je 470 milijuna kuna, najviše 1200 kuna oni s mirovinama do 1500 kuna, a najmanje 400 kuna oni s mirovinama do 4000 kuna. Očekuje se da će potpore ponovno primiti i poljoprivrednici i ribari.

Kada je riječ o plinu, za građanstvo je cijena regulirana sve do kraja ožujka iduće godine i kroz direktnu subvenciju od 10 lipa po kilovatsatu, što proračun košta 600 milijuna kuna. Također, subvencioniraju se i mikro, mali i srednji poduzetnici s prosječnom godišnjom potrošnjom do 10 gigavatsati, i to s 15 lipa po kilovatsatu, što se ostvaruje preko vaučera Hamag-Bicroa, a i ta je mjera bila teška oko 600 milijuna kuna. Vlada je tada odlučila i sniziti PDV na plin i toplinsku energiju s 25 na pet posto, a nedavno i na brikete, pelete, sječku i ogrjevno drvo, pa je i to utjecalo na manju cijenu plina i toplinske energije.

Najavljuje se pomoć i svim lokalnim jedinicama, gradovima, općinama i županijama, kako njihove toplane ne bi morale povećavati cijenu grijanja i za 50 posto, kao što najavljuju.

Novi Vladin paket mjera pomoći, prema najavama iz Banskih dvora, trebao bi biti dovršen idući tjedan, nakon čega će se predstaviti koalicijskim partnerima, ali i socijalnim partnerima, poslodavcima i sindikatima, piše novinar Jutarnjeg lista Goran Penić.