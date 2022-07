Uvode se promjene vezane uz otplatu minusa

Podijeli:







Izvor: Pixabay (ilustracija)

Vlada je u četvrtak donijela zaključak o prihvaćanju Memorandum o razumijevanju u vezi prekoračenja po tekućem računu, kojim u suradnji s HNB-om i bankama želi građanima financijski olakšati troškove tog oblika zaduživanja i otplatu "minusa".

U Vladi kažu kako nekoliko zadnjih mjeseci prevladava ukidanje dopuštenih prekoračenja po tekućem računu i njihova zamjena prešutno prihvaćenim prekoračenjima koja su manje regulirana i skuplja. Vlada je zato u suradnji s Hrvatskom narodnom bankom (HNB) i 13 banaka koje trenutno nude prešutna prekoračenja, pripremila Memorandum o razumijevanju u vezi prekoračenja po tekućem računu. Memorandum bi u ime Vlade trebao potpisati ministar financija, za što je danas dobio ovlast.

Njime je predviđeno da će se od 1. kolovoza propisati granični iznos prekoračenja za izračun efektivne kamatne stope, u visini deset tisuća kuna. Iznosi niži od graničnog moći će imati istu nominalnu kamatnu stopu kao za granični iznos.

Prema memorandumu, primjena ograničenja efektivne kamatne stope na prešutna prekoračenja uvodi se od 1. rujna, a najkasnije do kraja lipnja 2023. godine banke će ponuditi prelazak na dopušteno prekoračenje svim potrošačima kojima je odobreno prešutno prekoračenje.

Do prelaska na dopušteno prekoračenje, a najkasnije do isteka 12 mjeseci od trenutka ponude za prelazak na dopušteno prekoračenje, potrošaču se samo u iznimnim slučajevima smije mijenjati ili ukinuti iznos postojećeg prešutnog prekoračenja, a dok potrošačima ne omoguće prelazak na dopušteno prekoračenje odnosno do isteka roka za prihvat ponude za prelazak na dopušteno prekoračenje, banke neće moći prodavati potraživanja po osnovi prekoračenja, piše u memorandumu

U slučaju izmjene ili ukidanja prešutno prihvaćenog prekoračenja banke će omogućiti potrošaču obročnu otplatu u najmanje 12 mjesečnih obroka i uz primjenu kamatne stope koja nije viša od one koja se primjenjuje na dopuštena prekoračenja, odnosno kamatne stope koja se primjenjivala na prešutno prihvaćeno prekoračenje ako je ta kamatna stopa niža, odnosno u manje obroka, ako to zatraži potrošač.

Za nova prekoračenja postojat će obveza da se potrošaču prvo nudi na korištenje iznos odobrenog dopuštenog prekoračenja dok će se banke obvezati da potrošaču koji koristi dopušteno prekoračenje i prešutno prihvaćeno prekoračenje provode otplatu tih prekoračenja, tako da se prvo otplaćuje iznos iskorištenog prešutno prihvaćenog prekoračenja.

Uz navedeno, banke se obvezuju da iznos prešutno prihvaćenog prekoračenja koje će se odobravati ubuduće neće biti viši od iznosa prosječnog redovnog mjesečnog priljeva potrošača.

Plenković: Vratiti dopuštena prekoračenja kao dominantni proizvod

“Rješenja koja su sadržana u Memorandumu su utemeljena na načelima socijalne osjetljivosti, zaštite potrošača, pravičnosti, transparentnosti i informiranosti i kao prvenstveni cilj imaju vratiti dopuštena prekoračenja kao dominantan proizvod”, rekao je premijer Andrej Plenković u uvodu sjednice vlade.

Najavio je potpisivanje za sutra u Banskim dvorima. Prema njegovim riječima, uz vladu to će učiniti HNB i više od deset kreditnih institucija.

