Vlada donijela mjeru pomoći. Hoće li poslodavci povećati građanima božićnice?

Vladinim paketom antiinflacijskih mjera poslodavci su dobili mogućnost povećanja pojedinih neoporezivih naknada koje isplaćuju radnicima. Među ostalim, radnicima se smiješe veće božićnice i darovi za djecu - ako poslodavci tako žele stimulirati radnike.

Vlasnica škole za strane jezike trenutno ima četiri stalno zaposlena radnika. Veseli je što će im moći isplaćivati veće dodatke na plaću, no smatra da je ova mjera Vlade došla prekasno.

“Napomenula bih da je mjera ipak malo kasno došla. Ja sam poduzetnica 15 godina i sjećam se nekih faza kad se nije toliko razvijala svijest o statusu malih poduzetnika i svašta sam prošla i bilo bi sve puno lakše da se to već davno prije uvelo”, kaže nam vlasnica škole stranih jezika Lana Šiljeg.

S Lanom bi se složio i dio građana. Pitaju se je li malo prekasno, no ističu da je svaka pomoć dobrodošla.

“Svakako da podržava. Hajde konačno nešto dobro za narod da se desi osim ove pljačke”, kaže Ilija. “Super. Ta je pomoć dobrodošla u ovim vremenima, kako ne”, dodaje Dragica. “Ne možete parcijalno rješavati kruh jedan. Čitav kruh tu treba rješavati, ovo parcijalno rješavanje, bojim se da će neki opet biti zakinuti”, ističe Srećko.

I hoće jer se poslodavce ne može natjerati da radnicima isplaćuju neoporezive dodatke na plaću. Sve je stvar dobre volje, kažu u sindikatu.

“Jednostavno nema mogućnosti radi toga što bi to onda bilo ulaženje u slobodu poslovanja svakoga bez obzira radilo se o državnom, odnosno javnom sektoru ili se radilo o privatnom sektoru”, objašnjava predsjednik Nezavisnih hrvatskih sindikata Krešimir Sever.

Dio građana vjeruje da će im poslodavci ipak pružiti ruku pomoći.

“Nisam poslodavac pa ne mogu nešto kompetentno reći o tome, ali nadam se da hoće.” “Onaj tko može, dapače. Tko može dati, tko dobro posluje, neka da.”

Lana hoće. Ove godine posao jako dobro ide. Svojim je radnicima i ranije isplaćivala neoporezive dodatke, pa će i nastaviti.

“Nisam sigurna baš u punoj mjeri da ćemo sve, ali svakako ćemo podići taj nekakav iznos koji smo do sada isplaćivali”, ističe Šiljeg.

Vladine vatrogasne mjere dobar su početak za veće plaće poručuju iz Glasa poduzetnika.

“To nisu one mjere, to nisu reforme koje mi tražimo i na kojima inzistiramo već dvije i pol godine. I na kojima nećemo stati inzistirati. Tražimo od Vlade reforme, a ne samo vatrogasne mjere. To je dobar početak, ali nije rješenje. Niti početak rješenja”, rekao je predsjednik udruge Glas poduzetnika Hrvoje Bujas.

Ipak, činjenica je da poslodavci imaju prostora na ovaj način stimulirati radnike, a time i potrošnju – glavno je pitanje koliko njih će to zapravo i uraditi.

