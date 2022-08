Podijeli:







Istraživanje trendova o plaćama i dodatnim naknadama na hrvatskom tržištu, koje je provela tvrtka Manpower, pokazalo je da je većina poslodavaca, 60,5 posto ispitanih, unatoč krizi povećala plaće i naknade u prvom polugodištu, no i da dodatno ne motiviraju zaposlenike transformativnim edukacijama i obukama.

U prvoj polovini ove godine 60,5 posto svih tvrtki obuhvaćenih istraživanjem povećalo je plaće svojim zaposlenicima, dok je 32,6 posto njih povećalo naknade i/ili financijske poticaje, rezultati su istraživanja objavljeni u srijedu.

Nadalje, u drugoj polovini ove godine 27,9 posto svih ispitanika planira povećati plaće do 5 posto, 24,8 posto njih od 6 do 10 posto, dok 10,9 posto planira povećati plaće za 11 do 15 posto, a 6,2 posto za 16 do 21 posto.

Istraživanje projekcija kretanja plaća i beneficija za drugu polovinu 2022. pokazuje da se trendovi iz prve polovine godine nastavljaju, navode iz Manpowera.

“Većina poslodavaca planira nastaviti povećavati plaće i naknade primarno s ciljem zadržavanja trenutnih zaposlenika. Kriza tržišta radne snage ne jenjava, a svjesnost o nužnosti privlačenja i zadržavanja zaposlenika različitim nematerijalnim pristupima sve više raste. Jedan od njih je propitivanje i modifikacija sada već zastarjele paradigme work-life balance, naročito u kontekstu najnovijih stručnih saznanja o poticanju intrinzične motivacije smislom i svrhom – jer život ne čeka kraj radnog vremena da bi se počeo događati”, navela je Ana Jadrešin, senior HR konzultantica.

Iz Manpowera navode da je u anketi ‘Plaće i dodatne naknade’ sudjelovalo 129 tvrtki iz 14 različitih sektora djelatnosti, a pritom najviše iz sektora robe široke potrošnje (23,3 posto), proizvodnje i automobilske industrije (18,6 posto) te informacijska tehnologije (16,3 posto). Većina tvrtki posluje iz Zagreba i okolice (72,9 posto).

Manpower posluje u više od 80 zemalja te je globalni predvodnik u rješenjima za zapošljavanje i ljudske resurse, a u Hrvatskoj radi od 2008. godine.

