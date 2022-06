Pandemija je pokrenula potpuno neočekivan trend na tržištu rada - val dobrovoljnih otkaza, posebno među mlađom populacijom, a trend je primjetan diljem svijeta. U studenom prošle godine u SAD-u otkaze je dao najveći broj ljudi u posljednjih 20 godina. Trend masovnih otkaza nastavio se i nakon ukidanja epidemioloških mjera, a novo istraživanje pokazuje da će se trend nastaviti zbog sve većeg pritiska na plaće.

Niska plaća, manjak mogućnosti za napredovanjem i osjećaj nepoštovanja najčešći su razlozi zbog kojeg su ljudi diljem svijeta u pandemiji, a posebno u drugoj polovici prošle godine, masovno počeli davati otkaze. Radi se o ekonomskom trendu nazvanom “velika ostavka”, odnosno The Big Quit ili The Great Resignation.

Roditelji su se borili balansirati između vlastitog radnog vremena, pomoći djeci s nastavom na daljinu i uopće snalaženja s novom situacijom u kojoj se zatvaraju škole i vrtići, u kojoj se ne može kretati slobodno, u kojoj se u dućan ide baš ako se mora, a druženja su zabranjena. Još kad se u drugom dijelu godine pojavio omikron, lagano je počela kopniti i nada da će se konačno iskorijeniti koronavirus.

Sve je to skupa potaknulo brojne radnike da daju ostavke. Najmanje četiri milijuna radnika u Americi dalo je otkaz svaki mjesec u drugom dijelu 2021. pri čemu su mnogi napustili radna mjesta kako bi našli neko s boljom plaćom, boljim uvjetima i fleksibilnijim radnim vremenom.

I dok je pandemiju prvenstveno obilježila poslovna nesigurnost, gubitak i zatvaranje radnih mjesta, pri čemu je više od 20 milijuna ljudi u prvim mjesecima pandemije izgubilo posao, 2021. obilježio je snažan oporavak tržišta i gospodarstva kao i pritužbe poslodavaca na to koliko je teško pronaći radnike.

Stručnjaci ipak upozoravaju na oprez – zbog inflacije, rata u Ukrajini, povećanja kamatnih stopa i drugih gospodarskih poremećaja o otkazu treba dobro razmisliti.

Najnovije istraživanje provedeno u ožujku u 44 zemlje pri čemu je ispitano 52.195 radnika, pokazuje da će se trend masovnog davanja otkaza poznat kao Great Resignation nastaviti zbog sve većeg pritiska na plaće.

Čak svaki peti ispitanik rekao je da će u sljedećih 12 mjeseci vjerojatno promijeniti poslodavca. Više od trećine ispitanika planira tražiti povišicu, ali im je jednako važno imati posao koji ih ispunjava. Pritisak na plaću najveći je u tehnološkom sektoru gdje oko 44 posto ispitanika planira tražiti povišicu dok je najniži u javnom sektoru (25 posto).

