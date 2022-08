Uklanjanjem još jedne bazne stanice u Sinju umanjena prilika za daljnji razvoj

Podijeli:







Izvor: Pixabay / Ilustracija

Zbog uklanjanja Telemachove bazne stanice u naselju Radošić, stanovnicima mjesta i okolnih naselja onemogućeno je daljnje korištenje mobilnih usluga, uključujući internet.

Građani Sinja i okolice proteklih su dana ostali bez signala koji im je omogućavao nesmetanu mobilnu komunikaciju, jedan od ključnih civilizacijskih standarda stoljeća u kojem živimo. Na temelju Odluke Državnog inspektorata u Splitu od 4. kolovoza 2022., Telemach Hrvatska morao je ukloniti baznu stanicu postavljenu u naselju Radošić pokraj grada Sinja, zbog čega su područje spomenutog naselja te zapadni i južni dio grada Sinja ostali bez kvalitetne pokrivenosti mobilnim signalom. Zbog uklanjanja ove bazne stanice narušeni su kvaliteta i brzina prijenosa podataka, a na određenim lokacijama u potpunosti je izgubljena pokrivenost mobilnim signalom u zatvorenom prostoru. Osim brojnih obiteljskih kuća koje su ostale bez mobilnog signala, lošiju uslugu kao posljedicu uklanjanja bazne stanice sada imaju i Dom zdravlja Sinj te vojarna Hrvatske vojske.

Kad birokracija koči napredak

Kuća na kojoj se nalazila bazna stanica smještena je u građevinskoj zoni i za nju je pokrenut legalizacijski postupak, zbog čega je bilo razumno očekivati da će u najkraćem roku biti legalizirana, no postupak legalizacije još nije gotov te ga je preduhitrila odluka državnog inspektorata kojom je naloženo uklanjanje bazne stanice. Tako je jedan dio grada Sinja i njegove neposredne okolice ostao uskraćen za prednosti koje omogućava digitalizacija. Nažalost, baznu stanicu nije moguće izmjestiti na drugu lokaciju jer je na predviđenom području pokrivanja u tom slučaju nemoguće zadovoljiti tehničke i regulatorne pretpostavke, kao i potrebe korisnika, no to nimalo ne umanjuje nezadovoljstvo građana koji, opravdano, i dalje žele koristiti usluge bez kojih je njihovo svakodnevno funkcioniranje znatno otežano.

Bez infrastrukture nema digitalizacije

U zadnje vrijeme često slušamo kako bez digitalizacije nema daljnjeg napretka. Da je uistinu tako i da je digitalizacija ključ razvoja današnjeg društva – neovisno radi li se o gradskim, prigradskim ili ruralnim sredinama, imali smo se prilike uvjeriti u jeku pandemije kad je internetska veza ujedinila cijeli svijet, kad smo poslovne i školske obveze realizirali u online okruženju koje nam je nerijetko bilo i glavna poveznica s obitelji i prijateljima u komunikaciji na daljinu. Premda su tadašnja ograničenja iza nas, pandemija je nepovratno promijenila način na koji živimo i radimo pa kvalitetna i stabilna internetska veza ostaje ključna za daljnji razvoj, modernizaciju društva i ekonomski oporavak zemlje.

Dok svaka nova bazna stanica predstavlja put prema gore na EU ljestvici, Sinj je ostao bez još jedne

Iako je Hrvatska po pitanju digitalizacije u zadnjih pet godina učinila određene iskorake, još je dosta izazova na kojima treba raditi mislimo li do 2030. doseći prosjek EU po DESI indeksu, što je ujedno glavni cilj Strategije digitalne Hrvatske 2030. Prema spomenutom indeksu digitalizacije EU, Hrvatska je pala za dva mjesta na ljestvici – s 19. mjesta, gdje je bila lani, na 21. mjesto pa smo po povezivosti, odnosno brzom internetu i dalje pri začelju Unije, kao četvrta zemlja odostraga. Da bi se to promijenilo nužno je ulagati u infrastrukturu koja je glavni preduvjet za digitalizaciju. No umjesto da idemo prema naprijed i budemo pro, a ne kontra digitalizacije, i dalje su prisutne situacije koje onemogućuju daljnji napredak, zbog čega u konačnici najviše trpe građani.

Infrastruktura nužna za razvoj lokalne zajednice

Da bi se potpuna digitalna transformacija ostvarila, nužna je podrška lokalne samouprave operatorima kroz lokalne prostorne planove – u razvoju, postavljanju i izgradnji infrastrukture potrebne za pružanje usluga. Kao što je nekad bilo presudno uvesti struju ili vodu, kao preduvjet za društveni i gospodarski napredak danas je ključno svima omogućiti kvalitetnu fiksnu i mobilnu mrežu. Samo tako će građanima diljem Hrvatske biti dostupne usluge neophodne za nesmetani rad i školovanje kako ne bi morali, kao građani iz okolice Imotskog tijekom pandemije, u potrazi za signalom odlaziti nekoliko kilometara od kuće, ali i kako bi se spriječilo daljnje iseljavanje, naročito mladih, iz slabije razvijenih dijelova Hrvatske.

Za uvođenje mreža velikih brzina zalaže se i EU kroz direktivu koja ima za cilj osigurati dostupnost infrastrukture za razvoj mreža novih generacija po poticajnim cijenama, no to u Hrvatskoj, evidentno, nije uvijek slučaj.

