U Zadar uplovio najveći kruzer dosad

Izvor: Photo by Nick Fewings on Unsplash / ilustracija

U zadarsku luku Gaženicu u ponedjeljak je uplovio najveći kruzer u povijesti zadarske luke, dug 333,33, širok 38 i visok 67 metara, što je kao neboder s više od 22 kata, objavili su iz Lučke uprave Zadar na svojim web stranicama, dodajući da ove godine imaju više kruzera nego lani.

Do sada je ove godine, po podacima Lučke uprave Zadar, na područjima kojima upravlja ta luka bilo 24 dolazaka kruzera (brodovi na kružnim putovanjima), od čega 13 na području putničke luke Zadar (Poluotok), a ostalo na putničku luku Gaženica.

Na tim je brodovima ukupno bilo nešto više od 13,6 tisuća putnika, što iz Lučke uprave drže vrlo dobrim jer je to već 30 posto više putnika na kruzerima u odnosu na cijelu prošlu godinu.

Opisujući kruzer, koji je danas uplovio u području te Lučke uprave “MSC Fantasia”, navode uz ostalo da mu je maksimalni kapacitet putnika 4.000, a posade nešto malo više od 1.300, te da je na brodu ukupno 18 razina.

Osim tog kruzera, a po podacima s web stranica zadarske Lučke uprave, na njihovo područje dolazak je ove godine najavilo 155 brodova na kružnim putovanjima, do siječnja do samog kraja prosinca, uz što i napominju da su to planirani dolasci, ali da, s obzirom na okolnosti, postoje mogućnosti promjene itinerara dolazaka brodova, kao i otkazivanja dolazaka.

Lučka uprava Zadar je po njihovim podacima od 2017. do 2019. bilježila uzlazni trend putnika na kruzerima, no u pandemiji se to praktički zaustavilo, kao i mnogim drugim lukama svijeta, te je nakon gotovo 183 tisuće putnika s kruzera u 2019., njihov broj u 2020. pao na svega 714.

U 2021. je došlo do određenog oporavka kruzing turizma, pa je tako i Lučka uprava Zadar na kruzerima koji su uplovljavali na njezino područje zabilježila nešto malo više od 10 tisuća putnika.

