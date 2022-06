U tijeku proizvodnja novih vlakova. Prvi će biti gotov do kraja godine

Podijeli:







Izvor: Zoran Pehar/N1

U tvorničkim halama KONČAR – Električnih vozila danas je predstavljena proizvodnja novih elektromotornih vlakova za HŽ Putnički prijevoz. U sklopu projekta Obnova voznog parka HŽ Putničkog prijevoza novim elektromotornim vlakovima proizvodi se 21 elektromotorni niskopodni vlak, od kojih će 11 voziti u gradsko-prigradskom i 10 vlakova u regionalnom prijevozu.

Nakon obilaska proizvodnje novih vlakova ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković je izjavio je kako bi prvi vlak bi trebao biti gotov do kraja ove godine.

“Nastavkom nabave vlakova do kraja 2024. u prometu će biti 70 novih vlakova, što će činiti više od 50 % novih vlakova u floti HŽPP-a. Uz vlakove, najveći naglasak će nam u sljedećih 10-ak godina biti na modernizaciji i izgradnji željezničke infrastrukture. Za to nam treba vremena, to su veliki projekti, a mi ćemo sav svoj napor usmjeriti na željeznice”.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.293.862.793,99 kuna, a iznos EU potpore iznosi 880.334.477,00 kuna. Sredstva su osigurana iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. Prvi gradsko-prigradski vlak bit će isporučen u prosincu ove godine, a do kraja 2023. bit će isporučeni svi vlakovi.

Na razvoju novih vlakova sudjelovao je veliki broj stručnjaka iz Grupe KONČAR u suradnji s desecima drugih hrvatskih tvrtki.

Tehničke značajke niskopodnih elektromotornih vlakova

Vlakovi koje proizvodi KONČAR – Električna vozila postizat će brzinu do 160 km/h.

Vlakovi će biti četverodijelne niskopodne kompozicije opremljene rampama za ulazak i izlazak osoba u invalidskim kolicima i prostorom za bicikle, a kompletan putnički prostor bit će pod videonadzorom. Regionalni vlakovi imat će 4 vrata na svakoj strani vlaka, sjedala će biti izvedena većinom kao dvosjedi, a imaju kapacitet od 209 sjedećih i 222 stajaća mjesta. Gradsko-prigradski vlakovi imat će 8 vrata na svakoj strani vlaka, sjedala će biti izvedena većinom kao jednosjedi, a imaju kapacitet od 130 sjedećih i 385 stajaćih mjesta. Uz vizualne i audionajave kolodvora i stajališta, putnicima u vlaku bit će omogućen besplatan pristup internetu (WiFi).

Duljina vlaka iznosi 75 m, a u prometu je moguće spajanje dva do tri vlaka čime će biti osiguran veći kapacitet.