Izvor: N1

Prvi regionalni Adria Summit održava se u svibnju u Istri, a bavit će se temama trendova u eCommerce-u, koristima koje od njega mogu imati mali poduzetnici, ali i prostoru za napredak. Zvonimir Mršić iz savjetodavnog odbora i direktor summita Zoran Torbica u Newsroomu su predstavili projekt i komentirali navike online kupovine u regiji.

“Nakon dvije godine prelaska na online zbog pandemije došli smo do trenutka da se želimo vidjeti uživo. Neće biti live streaminga, a razgovarat će se o tome kamo ide regija i kako se otvarati prema svijetu. Ovo je regionalni projekt koji se održava u Hrvatskoj, u Istri, početkom svibnja”, rekao je Zoran Torbica, a Zvonimir Mršić je dodao:

“Teme će biti webshopovi, online kupnja, problem plaćanja, naplate, i pitanje logistike, tj. dostave. Posebno u doba pandemije u regiji su nabujali web shopovi. Globalno gledajući trgovina je pala proteklih godinu dana, ali u to je vrijeme online trgovina narasla 21 posto. Očekuje se da se sve više preseli na online platforme. Hrvatska i regija kaskaju. Malo je apsurdno da se o online trgovini razgovara uživo, ali cilj je okupiti ljude.”

Torbica je govorio i o iskustvima iz SAD-a gdje se, kaže, zaposlenici više vjerojatno neće vraćati u urede potpuno, nakon pandemije, već će se uvoditi kombinirani rad.

“Vjerojatno se više neće vraćati u urede, ali dogovori i sastanci vraćaju se na ljude. Povećalo se plaćanje karticama. Zatim proizvodnja naplate digitalnog sadržaja, to je u velikom rastu. Čut ćemo puno dobrih iskustva. Mi kao regija možemo sve to pogurati.”

Mršić ističe da se i na našim prostorima mnogo toga promijenilo, no promjene stižu puno sporije.

“I kod nas se ipak promijenilo dosta toga. Amerika je daleko ispred svih. Dio Europljana ide u Ameriku jer im je Europa prespora, a mi još kaskamo. U Hrvatskoj se i u ovom segmentu može uspjeti. Imamo sektor koji će za prošlu godinu imati oko 8 do 9 posto udjela u hrvatskom BDP-u. U IT-ju se u Hrvatskoj uspijeva prvenstveno zbog upornosti pojedinca. Institucije se još nisu pomaknule do mjesta gdje je IT sektor, a ovo je prilika da vidimo rješenja u drugim zemljama, razmijenimo iskustva…”

Kažu da su zemlje u regiji više-manje na istoj razini i tržišta su vrlo slična.

“Digitalna trgovina će u budućnosti imati iznadprosječni rast”, dodaje Mršić.

A što cijene kupci? “Prvo, važna je sigurnost, pa jednostavnost, dostava, politika vraćanja… Imamo inovacije u plaćanju, pojavljuju se aplikacije”, rekao je Torbica.

