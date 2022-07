Podijeli:







Izvor: N1

Ivica Todorić, bivši vlasnik Agrokora i poslodavac ministra Zdravka Marića, iznio je svoju teoriju iznenadnog odlaska najpopularnijeg člana Vlade Andreja Plenkovića.

Todorić kaže da je sve analizirao i da je najbliže stavu kako je razlog gubitak spora Hrvatske protiv MOL-a.

“Spor je pokrenuo MOL. Hrvatska će morati platiti iznos između 250 – 300 milijuna eura plus kamate. Temeljita analiza o ovom slučaju bi razotkrila mnoge činjenice koje bi teško optužile Plenkovića za predaju INA-e MOL-u i upravo to se trebalo po svaku cijenu izbjeći! Isto tako, to bi otvorilo priču o arbitraži vezanoj za Agrokor što bi još više kompliciralo poziciju Plenkovića. Kako bi izbjegao dramatične dokaze protiv sebe (pokušava sve staviti pod tepih) Plenković je planski pripremio najjaču moguću medijsku bombu da se spasi. Dakle Marić odlazi da se pokuša spasiti Plenkovića”, objavio je Todorić na Facebooku.

“Poruka Plenkoviću da on – Plenković, Marić, Ćorić, Tena Mišetić odu na mjesec Hrvatske, nadležne službe će ih vratiti”, poručio je na kraju.

