Tko će postati prvi svjetski bilijunaš? Pet ljudi najbliže je tome

Podijeli:







Izvor: Elnur Amikishiyev / Panthermedia / Profimedia

Davne 1916. naftni magnat John D. Rockefeller postao je prvi potvrđeni milijarder na svijetu. Tek 1999. svijet je dobio prvog čovjeka čije je bogatstvo premašilo 100 milijardi dolara, a bio je to Bill Gates.

Danas na svijetu postoje desetorica imućnih ljudi čije pojedinačno bogatstvo premašuje 100 milijardi dolara. Postavlja se pitanje hoćemo li uskoro imati i prvog bilijunaša i tko će on biti?

Time se pozabavio portal approve.com analizirajući neto vrijednost 30 najbogatijih ljudi od 2017. do danas kako bi izračunao godišnju stopu rasta za svakog od tih milijardera i procijenio koliko će brzo dosegnuti bilijun dolara.

Elon Musk postaje bilijunaš 2024. godine

Ne iznenađuje to da je prvi iskočio izvršni direktor Tesle Elon Musk. On je trenutno najbogatiji čovjek na svijetu s procijenjenom vrijednošću od 263 milijarde dolara. U zadnjih pet godina bogatstvo mu se u prosjeku godišnje povećavalo za 129 posto. Ako tako nastavi, trebat će mu samo dvije godine da postane prvi bilijunaš. Njegova neto vrijednost mogla bi do 2024. narasti na nevjerojatnih 1,38 bilijuna dolara.

Indijski industrijalac Gautam Adani 2025. godine

Muska slijedi indijski industrijalac Gautam Adani, a do bogatstva od bilijun dolara mogao bi doći do 2025. On je predsjednik i osnivač Adani Groupa, multinacionalnog konglomerata sa sjedištem u Ahmedabadu koji se bavi trgovinom, nekretninama, proizvodnjom električne energije, građevinom i dr. Adani je trenutno ‘težak’ gotovo 95 milijardi dolara. Pod njegovom kontrolom nalazi se najveća indijska pomorska luka Mundra, kao i međunarodna zračna luka Mumbai.