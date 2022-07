Je li Hrvatska definitivno izgubila arbitražu s MOL-om?

Podijeli:







Predsjednik Hrvatske Udruge naftaša i geologa Želimir Šikonja komentirao je u Novom danu odluku u sporu Hrvatske s MOL-om, koji je Hrvatska, prema njegovim riječima, definitivno izgubila.

“Utješno je to što smo mogli platiti i više, ali to i nije neka utjeha. Mi nemamo, nismo vidjeli odluku, a po svoj prilici je nećemo ni vidjeti pa ne znamo ni u kojoj su mjeri i zašto odbijeni zahtjevi MOL-a. Ipak, Hrvatska je u svakom slučaju izgubila arbitražu i to nije dobro”, kaže Šikonja.

“Hrvatska nije uspjela dokazati da je ugovor postignut koruptivnim radnjama i tu se ne mijenja ništa što se tiče upravljanja INA-om”, govori.

“Sad je bjelodano jasno da neće doći ni do otkupa INA-e od strane Hrvatske. Nismo dokazali koruptivne aktivnosti i tu smo izgubili priliku da dokaženo ništavnost ugovora. Otkupa neće biti i postavlja se pitanje što je sad bitno. Bitno je to da se ništa neće dogoditi bez dogovora glavnih dioničara. A kako će se sad dogovoriti, a nisu mogli ni prije. Ne vidim budućnost energetske priče u Hrvatskoj bez INA-e”, kaže.

Prema njegovim riječima, Hrvatska će vjerojatno podnijeti zahtjev za reviziju, ali nije htio prognozirati što će se događati dalje u postupku.

Govoreći o cijenama energenata, on kaže da je jako važno da se do jeseni napuni spremište plina, te da se vodi računa o LNG-terminalu.

“Treba i dalje uvoziti derivate. Hrvatska ima mogućnost proširenja LNG-a, ima mogućnost da napravi još jedno manje skladište plina, novi plinovod. To sve skupa traje. Ovo s arbitražom nije nešto što smo očekivali, ali dogodilo se što se dogodilo. MOL je u boljoj poziciji, način upravljanja je ostao isti”, kaže Šikonja naglašavajući ponovno kako je preostalo samo – dogovoriti se.

Na pitanja o cijeni goriva kaže: “Nismo skloni intervencijama Vlade. Situacija je nepredvidiva, nitko ne zna što će se događati i naravno da Vlada onda intervenira, ona se zbog neizvjesnosti prilagođava situaciji. Bilo je poremećaja, ali ja se ne sjećam ovakvih i ne mogu ovo usporediti ni s čim. Vlada nije u dobroj situaciji, mora zadovoljiti potrošače, građane, omogućiti snabdijevanje tržišta… Jasno je da sad treba skupiti novaac i napuniti budžet, nitko ne zna što nas čeka u zadnjem kvartalu.”

On kaže kako nije za to da se u ovom trenutku potpuno otvori tržište jer bi to dovelo do kolapsa i da su nužne intervencije Vlade. Ipak, smatra da nije dobra ni trenutna situacija na tržištu te da Vlada još ima prostora u trošarinama i PDV-u. “Mislim da je najrealnije da se u ovom trenutku fiksiraju neke marže i da se smanje trošarine”, kaže.

