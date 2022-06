Što donosi novi Zakon o elektroničkim medijima u Hrvatskoj?

Podijeli:







Izvor: NEM Dubrovnik

Kao najrelevantniji dio ovogodišnjeg izdanja NEM Dubrovnika 2022, istaknuo se poseban program Novi zakon u Hrvatskoj (New Law in Croatia) pod pokroviteljstvom Hrvatskog audiovizualnog centra, Agencije za elektroničke medije i Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske. Kroz panele, prezentacije i primjere iz prakse, publici su detaljno predstavljeni najutjecajniji aspekti novih zakonskih regulativa.

Publiku je u program uvela hrvatska ministrica kulture i medija, Nina Obuljen Koržinek: “Svi prepoznajemo važnost sadržaja proizvedenog u Europi za našu raznolikost i identitet, ali i za medijsku industriju. Zakon o elektroničkim medijima stupio je na snagu u listopadu prošle godine i uveo je niz promjena koje se odnose na doprinos aktera na tržištu, lokalnu produkciju i razvoj audiovizualnog sektora u cjelini.“

Panelisti iz Hrvatske i Europe dali su dublji uvid u ključne aspekte zakona i rasvijetlili na koje će sve načine pravilnik direktno utjecati na najvažnije igrače u industriji: od nacionalnih televizija i operatera preko streaming servisa do svih audiovizualnih djelatnika u Hrvatskoj.

Ministrica Obuljen Koržinek pojasnila je “novouvedenu obvezu operatera da izdvajaju 10 % godišnjeg bruto prihoda za djela hrvatske nezavisne produkcije. Davateljima medijskih usluga na zahtjev, koji ciljaju na Hrvatsku, uvedena je obveza doprinosa od 2% godišnjeg bruto prihoda za provedbu nacionalnog programa za audiovizualno stvaralaštvo i izravnog ulaganja od 2% za produkciju ili kupnju audiovizualnih djela hrvatske nezavisne produkcije.”

U dijelu programa New Law in Croatia: Operators in Local Production, fokusiranom na važnost lokalne produkcije, okupljeni decision-makeri iz kompanija poput Movistar Plus+ International Division, Nadcon Film, yes Studios i kompanije Ampere Analysis pokazali su primjere s vlastitih tržišta u kojima se ulaganje u lokalnu produkciju pokazalo isplativim na svim razinama.

Uslijedio je panel koji je moderirao Krešimir Partl, državni tajnik Ministarstva kulture i medija, a na pozornici je razgovarao s Danijelom Pekom (Croatian TV and film producer, Antitalent), Sinišom Đuranovićem (Senior Vice President, General Counsel and Procurator, Croatian Telecom), Nikolom Klisovićem (Director of Legal Affairs and Wholesale, A1 Hrvatska) i Christopherom Peterom Marcichem (CEO, Croatian Audiovisual Center). Čelni ljudi iz industrije razgovarali su o integraciji ulaganja u lokalnu produkciju i audiovizualna djela kroz poslovnu strategiju.

Panel Co-production Among Players in Europe u prvi je plan stavio nove koprodukcijske modele između raznih igrača u TV areni. Jonathan Broughton (Head of Strategy, EBU), Robert Franke (Vice President Drama, ZDF Studios), Nebojša Taraba (Producer and Partner, Drugi Plan), Rahela Štefanović (Editor in Chief HTV, Croatian Radiotelevision), Krisztina Gallo (Director International Television Production CEE, Sony Pictures Television International Studios) i Monika Kłosińska (Content Acquisition Director, CANAL+) debatirali su o situaciji u kojoj streameri u Europi moraju svojim gledateljima omogućiti 30 posto europskog sadržaja, a zatim postotak prihoda investirati u lokalnu produkciju te o učincima takve prakse. Program je publici predstavio važnost povezivanja europskih produkcija i njihovo zajedničko djelovanje u okviru audiovizualnih djelatnosti.

NEM Dubrovnik 2022 otvorio je priliku i za privatan networking event koji je okupio predavače i predstavnike najprominentnijih operatera, streamera, nacionalnih televizija, kao i druge istaknute audiovizualne djelatnike. Ručak i druženje u restoranu Lenga u Hotelu Dubrovnik Palace omogućili su okupljenima da razmijene kontakte, podijele iskustva, a potencijalno i sklope nove suradnje i planove u skladu s promjenama koje je novi Zakon donio.

Jedinstveni program Novi zakon u Hrvatskoj (New Law in Croatia) uspješno je okupio aktere s hrvatske medijske i televizijske scene suočene s promjenama koje im stižu, a istodobno ih povezao s brojnim istaknutim inozemnim kompanijama i vodećim stručnjacima.

