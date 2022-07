Podijeli:







Davor Štern, stručnjak za energetiku, u N1 Studiju uživo govorio je o svjetskoj energetskoj krizi i Vladinoj reakciji za ublažavanje njezinih posljedica.

Misli da mali distributeri imaju razloga za veliko nezadovoljstvo nakon jučerašnje odluke Vlade.

“Oni su to dokazali u izračunu svojih gubitaka u posljednjih nekoliko mjeseci. Ne zagovaram industrijske akcije u smislu zatvaranja pumpi, štrajkove i tako dalje, ali kada se čovjeka dovede na rub opstanka, on se mora glasno boriti protiv toga”, kazao je Štrern.

Ističe da treba sagledati dalekosežnost i duboki učinak zaustavljanja prodaje na pumpama malih distributera. Predlaže da im se izađe u susret putem garancije za kupovinu derivata.

“Kada država financira velike sustave i mali distributeri bi trebali imati isti tretman”, smatra Štern.

Dodaje da je dogovor trebalo postignuti prije zatvaranja pumpi.

Vlada je jučer zamrznula i veleprodajne cijene, ali Štern misli da to ne ide u korist malim distributerima.

“Veleprodajna cijena uvijek treba biti manja od maloprodajne cijene inače nema logike, cijeli sustav se ruši. Mislim da se time nije puno postiglo. Brine me što ta situacija nije trenutna. Ove anomalije su tako velike da će trajati dugo”, kazao je Štern.

Manipulativne cijene

Zbog toga smatra da je jedino pravo rješenja izmjena formule za izračunavanje cijene derivata.

“Cijene derivata su kompromitirane, špekulativno su određene na burzama na kojima se kupuju i, ono što je najgore, na te manipulativne cijene plaća se još veći PDV. Tu treba tražiti izlaz, pokušati doći do derivata po njihovoj organskoj cijeni i na to graditi i maržu rafinerija, i onih koji se bave veleprodajom i maloprodajom”, kazao je Štern.

Napominje da je to problem cijelog svijeta.

“Ekonomisti bi se trebali udružiti kroz Svjetsku trgovinsku organizaciju ili na sličan način pokušati ograničiti te superprofite. Evo, i Amerikanci su počeli govoriti o tome. Joe Biden se osvrnuo da su korporacije dignule cijene preko burzi do te razine da je to više neodrživo. Netko treba doći i reći ‘dečki, dosta je bilo’. Pitanje je tko je svjetski regulator tko će to moći uspustaviti”, rekao je Štern.

Cijena nafte bi mogla još tri puta porasti

Kao realnu prijetnju vidi mogućnost ruskog embarga na izvoz nafte.

“Dosad je ta nafta ipak išla. Ako Rusija ograniči izvoz, onda će nestati nafte na svjetskom tržištu i tu se može dogoditi nešto o čemu uopće ne bih želio razmišljati. Jučer sam već vidio najavu da bi u takvim ekscesnim situacijama nafta mogla porasti do 380 dolara po barelu. To je tri puta više nego danas. To bi značilo totalni krah i kataklizmu svjetskog gospodarstva”, upozorava Štern.

Rekao je i da su sankcije Rusiju okrznule, ali nas puno više.

“Kriva je bila odluka sankcionirati Rusiju na nečemu o čemu ovisi cijeli svijet. Išle su sankcije da ih se kazni tamo gdje ih najviše boli, a u stvari boli nas”, kazao je.

Vjeruje da ćemo posljedice ekonomskog rata još dugo osjećati.

“Sada je rat. Bojim se da su posljedice rata na ekonomskom planu dugotrajnije. Ekonomske posljedice ovoga će se dugo osjećati. Bojim se što će se dogoditi ako dođe do jedne recesije u Njemačkoj. Njemačka predviđa otpuštanje 6 milijuna ljudi, vjerojatno će otpuštati strane radnike. Puno naših ljudi će se onda vratiti na nepostojeća radna mjesta u Hrvatskoj”, dodao je.

Ideju vaučera za gorivo ocijenio je lošom metodom pomoći građanima jer vidi puno mogućnosti za malverzacije.

