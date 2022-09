Počela sjednica Odbora za gospodarstvo o izvješću HERA-e

Podijeli:







Izvor: N1

Saborski Odbor za gospodarstvo raspravlja u utorak o Godišnjem izvješću o radu Hrvatske energetske regulatorne agencije (HERA) za prošlu godinu kojemu je Vlada dala negativno mišljenje, odnosno ocijenila da nije zadovoljavajuće. Sjednica je počela nešto iza 15 sati.

Nakon izbijanja afere u Ini, HERA se našla pod lupom javnosti koja apostrofira njezinu spornu ulogu u davanju dozvole za trgovanje plinom tvrtki OMS, koja je bila jedna od ključnih poluga u organiziranju pronevjere Ininog plina uz štetu veću od milijarde kuna.

HERA-inu ulogu u toj aferi u petak je kritizirao i saborski Odbor za gospodarstvo na kojemu je zatražen odlazak čelnih ljudi HERA-e.

Predsjednik Upravnoga vijeća Agencije Danijel Žamboki to je učinio u ponedjeljak, podnio je neopozivu ostavku, no to, za sada, nisu učinili zamjenik predsjednika i troje članova Vijeća.

Upravno vijeće HERA-e imenuje i opoziva Sabor, na prijedlog Vlade.