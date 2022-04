Podijeli:







Izvor: N1

Singapurski milijarder preuzeo je Kupare od Rusa, piše u petak Večernji list, navodeći da je HPL Group vlasnik 38 hotela najviše kategorije, od čega 18 pod brendom Four Seasons. Plan je da se Kupari obnove do 2025.

Prije sedam godina jedino je investitor Sergej Gljadelkin, odnosno ruski kapital, pokazao ozbiljan interes da vrati turističku slavu nekadašnjem vojnom odmaralištu Kupari. Kompanija Avenue ulaganja krajem te 2015. dobila je koncesiju na 99 godina, otvorenje superluksuznog kompleksa najavljeno je za 2020., ali na tome je manje-više sve i završilo.

Da planovi ruskog investitora definitivno ne idu kako je zamišljeno, potvrdilo se lani u rujnu kada je singapurska tvrtka HPL Group kupila 50 posto udjela kompanije Avenue ulaganja. Prije nekoliko dana, pak, Rusi su isplaćeni pa su potpuno izišli iz ove priče.

Tvrtka HPL Croatia Limited, koja je u stopostotnom vlasništvu tvrtke Hotel Properties Ltd. iz Singapura, 5. travnja postala je vlasnik 90 posto temeljnog kapitala tvrtke Kupari Luxury Hotels d.o.o. Ugovorom o kupoprodaji poslovnih udjela s tvrtkom Avenue ulaganja toga je dana tvrtka HPL Croatia Limited stekla dodatnih 40 posto temeljnog kapitala i tako postala većinski vlasnik. Prema pisanju medija, 50 posto udjela u Avenue grupi Singapurci su lani platili 3,52 milijuna eura, a nema informacija koliki su iznos dali za ovih 40 posto.

Inače, tvrtka HPL Singapore vlasnik je 38 hotela najviše kategorije, od čega 18 pod brendom Four Seasons i to je čini najvećim partnerom tog brenda u svijetu. Ova singapurska tvrtka trenutačno gradi čak šest hotela koji će također poslovati u sklopu brend Four Seasons.

Sedamdeset petogodišnji osnivači vlasnik tvrtke HPL Singapore Ong Beng Seng navodno već dugo priželjkuje otvoriti i jedan Four Seasons na dubrovačkom području. Tu bi svoju ambiciju, kako se čini, mogao ostvariti 2025.

“Novi investitor je sada sve preuzeo, na idućem sastanku očekujemo samo njihove predstavnike, bez Rusa. Za nekoliko mjeseci doznat ćemo precizniju dinamiku daljnjih aktivnosti. Plan investitora je, kako smo čuli, u sljedećih godinu dana ishoditi građevinske dozvole, a radovi bi trebali potrajati oko dvije godine, tako da je 2025. godina rok za otvorenje kojem se svi nadamo”, iskreno govori Jure Marić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela u općini Župa Dubrovačka u kojoj se na 15 hektara prostiru Kupari, piše novinarka Večernjeg lista Radmila Kovačević.

