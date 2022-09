SAD ušao u recesiju? Ovisi o tome koga se pita

Podijeli:







Izvor: Nicholas Kamm / AFP

Troje od pet Amerikanaca smatra da je SAD u recesiji, pokazuje najnovija anketa Economista i YouGov-a. Stručnjaci uporno šute, a središnja banka sprema se ponovo podići kamatne stope. Pitanje je koliko daleko smije ići, piše BBC.

Inflacija je u SAD-u u kolovozu iznosila čak 8,3 posto i mnogima je pokvarila raspoloženje. Neki Amerikanci manje koriste automobile kako bi uštedjeli na benzinu, odriču se skupih organskih proizvoda i traže povoljne ponude kako bi uštedjeli koji dolar, piše BBC.

Situacija nije ništa bolja ni na nekoć živom tržištu nekretnina koje je počelo usporavati pa ulaganja u nekretnine više nisu tako sigurna.

Udarac je pretrpio i burzovni indeks S&P 500, koji je manji 19 posto nego u istom prošlogodišnjem razdoblju, izbrisavši bilijune dolara imovine i pojačavši nervozu među ulagačima i građanima pred mirovinom.

No, recesija je možda samo u očima građana, budući da službena tijela koja imaju zadnju riječ uporno šute.

Što je uopće recesija?

Kada gospodarstvo raste, građani u prosjeku postaju malo bogatiji jer se povećava vrijednost bruto domaćeg proizvoda, robe i usluga koje proizvode, tumači BBC.

No, ponekad se ta vrijednost smanjuje, a ako se to dogodi dva tromjesečja zaredom, nastupila je recesija, prema definiciji jedne ekonomske škole.

Obično se to smatra znakom da je gospodarstvo u lošem stanju i da bi kroz kraće razdoblje više radnika moglo dobiti otkaz, tumači BBC.

Je li SAD u recesiji?

Američki BDP pao je dva tromjesečja zaredom, za 0,4 posto u prva tri ovogodišnja mjeseca u odnosu na prethodno tromjesečje i za 0,1 posto u razdoblju od travnja do lipnja. U većini zemalja to se smatra recesijom.

Ne i u SAD-u.

Recesiju proglašava Odbor za poslovne cikluse (Business Cycle Dating Committee), privatna neprofitna istraživačka organizacija. Čini ga osam ekonomista koje je odabrao Nacionalni ured za ekonomska istraživanja, također neprofitna organizacija.

Oni pak odbijaju izreći riječ s početnim slovom R.

Što s kamatnim stopama?

Visoka inflacija natjerala je američku središnju banku Fed da već u tri navrata podigne kamatne stope, a to znači da su krediti poskupjeli.

Kada krediti poskupe, ljudi manje troše, a više štede.

Smanjenja potražnja trebala bi pak dovesti do sniženja trenutno visokih cijena dobara i usluga, no za to treba vremena. Iako cijene goriva u SAD-u u posljednje vrijeme padaju, cijene hrane i stanovanja i dalje rastu, dovodeći Fed u težak položaj.

Očekuje se da će američka središnja banka večeras ponovo podići kamatne stope, i to za tri četvrtine postotnog boda, u nadi da će inflacija popustiti. Time bi kamatne stope porasle na tri do 3,25 posto, najvišu razinu u 14 godina.

U čemu je problem?

Ako Fed pretjera, troškovi zaduživanja zagušit će gospodarstvo, a nezaposlenost će snažno porasti.

Riječ ponovo imaju stručnjaci za recesiju.