Izvor: N1

Svi opskrbljivači javne usluge imat će dovoljno plina za kućanstva ove sezone grijanja, naglasio je Ivo Milatić, državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva nakon sastanka s opskrbljivačima plinom koji pružaju javnu uslugu

Oko 100 tisuća hrvatskih građana koji žele promijeniti opskrbljivača plinom i priključiti se na javnu uslugu mogu mirno čekati zimu jer im plin od novog dobavljača treba početi pristizati od listopada, i to uz istu cijenu sve do 1. travnja iduće godine. Plina će biti dovoljno za sve njih, ali treba očekivati stanovite tehničke probleme jer će trebati u vrlo kratko vrijeme obraditi golem broj zahtjeva građana.

Tu ohrabrujuću poruku izrekli su jučer predstavnici Ministarstva gospodarstva na margini sjednice Vlade koju je jučer ponovo vodio premijer Andrej Plenković nakon što je prebolio COVID-19 i izašao iz izolacije, piše Novi list.

“Svi opskrbljivači javne usluge imat će dovoljno plina za kućanstva ove sezone grijanja”, naglasio je Ivo Milatić, državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva nakon sastanka s opskrbljivačima plinom koji pružaju javnu uslugu.

Ministarstvo je požurilo opskrbljivače da što prije izađu ususret građanima, a oni su, dodao je Milatić, zajamčili da imaju ugovoren plin i da će opskrba teći bez ikakvih problema.

Intervencija države

Pod najvećim pritiskom građana željnih jeftinijeg plina nalazi se zagrebačka plinara GPZO, u koju želi prijeći njih oko 70 tisuća. Njezin direktor Jeronim Tomas je rekao da se priključenje novih potrošača očekuje do 1. listopada, uz zajamčenu cijenu. To ne bi trebao biti nikakav problem, ali je važno, upozorio je, riješiti tehničke teškoće.

Građani će sva brojila morati očitati do kraja mjeseca, istaknuo je Milatić, dodavši da se svima koji iz usluge na tržištu žele prijeći na javnu uslugu mora omogućiti da se to dogodi do 1. listopada. Međutim, taj prijelaz, kaže, mogao bi potrajati duže zbog velikog broja zahtjeva, pa postoji mogućnost da prođe neko vrijeme dok građani ne dobiju prvi račun.

“Tražili smo od HERA-e, opskrbljivača i distributora plina da sve to do kraja tjedna javno i jasno objasne hrvatskim građanima”, naglasio je Milatić. Ako opskrbljivačima bude uzmanjkalo plina, država će intervenirati i pomoći im.

“Bude li netko od opskrbljivača pao u problem, postoji tvrtka HEP Plin koja je zajamčeni opskrbljivač i koja bi opet preuzela obvezu opskrbe tih istih građana”, dodao je Milatić. Do navale na javne opskrbljivače plinom u hrvatskim gradovima došlo je nakon što mnogi manji opskrbljivači na tržištu nisu više mogli isporučivati građanima plin po povoljnijoj cijeni.

Vlada je jučer spustila cijenu dizelskog goriva koje od noćas stoji 12,29 kuna po litri, što je 59 lipa manje nego prije. Benzin će se prodavati za 10,58 kuna, za jednu lipu više, dok će cijena plavog dizela ostati ista, a to je 8,49 kuna po litri.

“Budući da su u četvrtak i petak značajnije pale cijene dizela na tržištu Mediterana, odlučili smo ići s novom uredbom, jer će se to smanjenje na tržištu odraziti na smanjenje maloprodajnih cijena kod nas”, objasnio je Davor Filipović, ministar gospodarstva.

Negativna ocjena

Vlada je na jučerašnjoj sjednici kritizirala Hrvatsku energetsku regulatornu agenciju (HERA) ocijenivši da njezino izvješće o radu u prošloj godini nije zadovoljavajuće. To je mišljenje Vlada proslijedila Saboru.

“Iz dostavljenog izvješća još uvijek nije razvidno da je upravo HERA nadležna institucija koja, kao neovisni regulator, svojim odlukama utječe na politiku cijena energenata u Republici Hrvatskoj”, obrazložio je ministar Filipović.

Prema njegovim riječima, HERA nije posvetila dužnu pozornost promjenama na energetskom tržištu, kao ni provedbi europske uredbe REMIT, koja zabranjuje trgovanje na temelju povlaštenih informacija i manipulaciju tržištem.

Naime, HERA se našla na meti kritika zbog sporne uloge u davanju dozvole za trgovanje plinom tvrtki OMS, koja je bila jedna od ključnih poluga u organiziranju pronevjere Ininog plina, uz štetu veću od milijarde kuna. HERA-inu ulogu u toj aferi kritizirao je i saborski Odbor za gospodarstvo, gdje je prošlog tjedna zatražen odlazak čelnih ljudi te državne agencije.

