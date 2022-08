Podijeli:







Izvor: N1

Sunčan dan poput današnjeg za obitelj Majdandžić najbolja je vijest. Već do 13 sati solarne ploče na krovu kuće stvorile su struje koliko im treba za cijeli dan.

“Računi za zadnja četiri mjeseca za potrošnju električne energije iznose nula kuna. Postavljanjem deset kilovata fotonaponske elektrane na krov u naselju Špansko već dugi niz godina ne plaćamo električnu energiju preko ljeta”, priča Ljubomir Majdandžić iz Zagreba.

VEZANA VIJEST Je li solarna energija najjeftiniji način za proizvodnju velike količine struje?

Višak stvoren danas, kao i sve sunčane dane, koriste kad sunca nema. Kada su postavili solarne panele 2003. godine bili su pioniri.

“Od tada do danas uštedjeli smo više od 90 posto električne energije na našim računima. Od travnja do rujna svu svoju potrošnju možemo pokriti s proizvodnjom, a u zimskim mjesecima to je od deset do osamdeset posto uštede, ovisi jesu li kišni dani ili kad ima snijega na krovu”, objašnjava Majdandžić.

Devetnaest godina kasnije, posebice zbog svjetske energetske krize, solarni paneli mnogima zvuče kao dugoročno dobro rješenje. Prepoznao je to i Ivan koji se za panele odlučio još prošle godine, ali do danas struju ne proizvode jer čekaju priključenje.

“Uskoro će biti i godina dana od predaje prvog zahtjeva, a priključenje sigurno više od šest mjeseci”, govori Ivan Turčin iz Zagreba.

Na putu do kuće koja bi bila ekološki usmjerena stoji, kako to često biva, administracija.

“U svakom trenutku zapravo bez vlastite intervencije nikad nećete znati fali li vam neki papir ili ne fali, čeka li se radi vas ili se čeka jer nema s njihove strane nekakvih elemenata koje treba ugraditi, jesu li oni prebukirani. Drugi problem je da ne možete doći do informacija”, kaže Turčin.

“HEP je očito u problemu”

Zoran Kordić iz Zelene energetske zadruge kaže da je HEP očito u problemu.

“Smatramo da taj problem treba čim prije automatizirati, pojačati ako treba te kapacitete lokalnih elektri i ljudi koji rade na tim dozvolama i da je to jedini put koji može povećati protočnost izdavanja dozvola”, tvrdi Kordić.

VEZANA VIJEST Kako izgleda energetski neovisna kuća? “Trošak pada i do 60 posto”

U planu je i, kako kaže ministar gospodarstva Davor Filipović, skraćivanje procedura kad se govori o dobivanju dozvola za sve obnovljive izvore energije.

Vladina najava o ukidanje PDV-a na kupnju i ugradnju panela dočekana je pozitivno, ali mnogi smatraju da bi se mogao ponoviti scenarij od prije par mjeseci kad nakon smanjenja PDV-a na određene namirnice, njihove cijene ne samo da nisu pale, nego su i porasle.

“Ako se PDV bude ticao panela, ugradnje i repromaterijala koji se koristi kod ugradnje tog materijala, to je doslovce 60 posto investicije, tih 25 posto bi puno značilo građanima”, smatra Mario Vranješ iz tvrtke za ugradnju panela.

To je tek dio mjera

Samo ako ga budu osjetili na konačnom proizvodu. Ukidanje PDV-a dobar je prvi korak, ali iz Zelene energetske zadruge smatraju da je to tek dio mjera. Predlažu da natječaji za sufinanciranje traju cijelu godinu i da se građanima daju povoljniji krediti za kupnju panela.

“Mi smo danas doslovce na začelju zemalja EU po korištenju sunčanih elektrana. Ono što je najgore što baš na ovom sektoru građanstva i kućanstva stojimo najgore. Tu je sve nekakvih deset megavata instaliranih kapaciteta, sto trideset ukupno. To je premalo za državu takvog potencijala kao što je Hrvatska”, poručuje Zoran Kordić iz Zelene energetske zadruge.

Bez obzira što mnogo građana čeka spajanje na mrežu i do nekoliko mjeseci, iz HEP-a kažu da su spremni i za povećani priljev zahtjeva te da za njih to ne predstavlja problem. Dodaju i da na neriješenim predmetima ubrzano rade.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.