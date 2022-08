Rekordan rast cijena nekretnina: Kvadrat novogradnje košta više od 2000 eura

Podijeli:







Izvor: Sanjin Strukic/PIXSELL/ilustarcija

Turistička sezona po prihodima bi već krajem kolovoza mogla dostići rekordnu 2019.godinu, potvrdila je danas u razgovoru za N1 ministrica turizma Nikolina Brnjac. Stručnjaci zato očekuju da će ovogodišnji turistički prihod biti i za 30 posto bolji nego te rekordne pretpandemijske godine. Oni koji zarađuju od turizma sad imaju "slatke" muke - u što uložiti zaradu u okolnostima velike inflacije koja ubrzano jede vrijednost novca. Rezultat: očekivani novi boom cijena nekretnina u Hrvatskoj.

Prema dosadašnjim pokazateljima, sezona je odlična. I tri mjeseca prije kraja godine, resorna ministrica izuzetno je zadovoljna prihodima od turizma.

“Prema nekim izračunima, ako se ovako nastavi računamo da ćemo krajem kolovoza, početkom rujna prijeći u tom segmentu 2019. godinu”, rekla je ministrica Nikolina Brnjac.

A koliko to zadovoljstvo iznosi u novčanoj jedinici hrvatske budućnosti – eurima?

“Pa dakle 2019. je bilo nekih 10,5 milijardi eura prihoda od stranih turista, a sada su projekti HNB-a 11,3 milijarde”, rekla je Brnjac.

Zadovoljno trljaju i ruke oni koji od turizma zarađuju, ali i razmišljaju kako uložiti zaradu da se u uvjetima velike inflacije i nestabilnosti ona ne istopi.

“Ako pričamo o Splitu, tu se radi o domaćim kupcima, kupcima stanova, a ako pričamo o destinacijama poput Primoštena ili Rogoznice, tu osim domaćih kupuju i stranci i to u značajnom broju”, rekao je Marin Biliškov, direktor agencije Biliškov nekretnine.

“Ako gledamo tradiciju, uvijek je dobra sezona na moru značila dobru sezonu nekretnina u Zagrebu”,rekao je Boro Vujović, direktor agencije Opereta nekretnine.

Dobra sezona znači veću potražnju i više cijene, a one su, kad je riječ o nekretninama već su u rekordnom porastu, 20 posto u odnosu na lani. Kvadrat novogradnje u Hrvatskoj je prosječno 2140 eura, u srpnju i kolovozu agencije su prosječno prodavale i za 500-600 eura više.

“Cijene dosegle točku koju ne bi smjele prelaziti”

Ima li onda prostora za dodatni rast cijena nekretnina u Hrvatskoj?

“S obzirom na prosječna primanja i standard u Hrvatskoj, bez obzira na dobru sezonu mislim da su cijene dosegle točku koju ne bi smjelo prelaziti. Ali dok god je veća potražnja nego ponuda, ekonomski je zakon da cijena ide gore”, rekao je Biliškov.

Kako kaže Vujović, ako budu rasle cijene energije i svega ostalog, onda će rasti i cijene nekretnina.

“Mislim da će se usporiti jer će rasti kamatne stope, dio građane neće biti kreditno sposoban pa će to onda smanjiti potražnju”, rekao je Vujović.

Rast potražnje

Konstantno raste i potražnja stranaca za nekretninama u Hrvatskoj. Ulazak Hrvatske u Eurozonu i Schengen mogli bi potaknuti i domaću i stranu potražnju.

“Ono što ne smijemo zanemariti je značajna aktivnost stranih kupaca koji će našim ulaskom u eurozonu i Schengen osvijestiti i Hrvatsku kao zanimljivu investicijsku destinaciju upravo kroz transakcije u eurima. Iako su i dosad bile vezane uz euro ali realizirane u kunama, sad će moći realizirati u euru što će dodatno potaknuti interes stranih kupaca”, rekla je Vedrana Likan, direktorica i partnerica tvrtke Colliers.

Zanimljivo je i da u posljednje vrijeme značajno padaju cijene sirovina potrebnih za gradnju. Cijena čelika, primjerice, porasla je i više od 30 posto. Najavljuje se i rast kamata. Može li to u budućnosti dovesti do pada cijena? Teško, jer globalna kriza tjera kapital u sigurnu zonu.

“Ako me pitate hoće li doći do snižavanja cijena u Hrvatskoj, kristalna bi kugla rekla da će doći do smirivanja porasta cijena, ali teško da ćemo ikada svjedočiti snižavanju cijena”, rekla je Likan.

Je li ovo dobra ili loša vijest? Ovisi o tome kupujete li – ili prodajete.

