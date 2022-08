Podijeli:







Tijekom posljednjih 12 mjeseci cijene prehrambenih proizvoda porasle su 13,1%, što je najveći godišnji porast cijena od ožujka 1979., objavio je prošli tjedan američki Zavod za statistiku rada.

Cijene gotovo svih namirnica narasle su tijekom prošle godine.

Jaja su poskupila 38%, a skočile su i cijene ostalih proizvoda: brašno je poskupjelo 22,7%, piletina 17,6%, mlijeko 15,6%, mljevena junetina 9,7%, slanina 9,2%. Voće i povrće poskupjelo je 9,3%.

Brojni čimbenici pridonijeli su porastu cijena hrane. S jedne strane ptičja gripa u SAD-u značila je manje jaja, jaka suša u Brazilu srezala je usjeve kave, a rat u Ukrajini doveo je do skoka cijena pšenice u proljeće.

Uz to, i mnogi drugi troškovi o kojima proizvođači moraju brinuti su porasli, poput cijena goriva, rada i pakiranja.

Potražnja za namirnicama raste

Bez obzira na rast cijena, potrošači i dalje moraju kupovati prehrambene proizvode, no mogu se odlučiti za one jeftinije opcije. Proizvođači, trgovci mješovitom robom i restorani primijetili su da potrošači doista zamjenjuju skuplje artikle za one koji imaju pristupačnije cijene.

Kako prenosi CNN, potražnja za odreskom pada, dok interes za piletinom raste. Također je primijećeno da potrošači veći broj obroka sada pripremaju kod kuće.

I restorani podižu cijene, ali nešto sporijim tempom. U razdoblju od 12 mjeseci do srpnja cijene u restoranima su porasle za 7,6%, što je manje od ukupne inflacije.

Što je poskupjelo u lipnju

Gledajući cijene u trgovinama, treba napomenuti da su neki artikli bilježili veće poraste iz mjeseca u mjesec nego drugi.

U srpnju su, prilagođene sezonskim promjenama, cijene jaja porasle za 4,3% u usporedbi s lipnjem. Kava i maslac od kikirikija poskupjeli su po 3,5 posto.

Brašno je poskupjelo 3,2 posto, a kruh 2,8 posto. Sir je skočio za 2 posto, dok je piletina poskupjela za 1,4 posto.

Ipak, određeni proizvodi su i pojeftinili: cijene citrusa pale su za 3,2%, punomasnog mlijeka za 1,4%, nekuhanog goveđeg pečenja za 1,3%, a šunke za 1%. Najveće pojeftinjenje zabilježeno je kod hrenovki čije su cijene pale za 6,1%.

