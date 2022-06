Provjerite radno vrijeme trgovina i šoping centara na Dan antifašističke borbe

Podijeli:







Izvor: Emica Elvedji/PIXSELL

U srijedu se obilježava Dan antifašističke borbe pa će dio trgovina raditi po skraćenom ili prilagođenom radnom vremenu. Donosimo detalje.

Konzum

Dio prodavaonica Konzuma radit će prema uobičajenom radnom vremenu, a dio prema nedjeljnom radnom vremenu. Prodavaonice u sklopu trgovačkih centara radit će u sklopu radnog vremena samog centra.

Detaljno radno vrijeme Konzumovih trgovina provjerite OVDJE.

Kaufland

Prodavaonice Kauflanda radit će prema radnom vremenu za nedjelju.

Detaljno radno vrijeme Kauflandovih trgovina provjerite OVDJE.

Lidl

Dio prodavaonica Lidla će u srijedu raditi od 8 do 14 sati, dio od 7 do 20, a dio od 7 do 23 sata. U Zagrebu će većina trgovina također raditi od 7, odnosno 8 do 20 sati.

Detaljno radno vrijeme Lidla provjerite OVDJE.

Plodine

Plodine će raditi prema uobičajenom radnom vremenu.

Detaljno radno vrijeme trgovina Plodina provjerite OVDJE.

Spar

Sve trgovine rade u srijedu. Neke od 7, odnosno od 8 do 14 sati, a neke od 7 do 22 sata.

Detaljno radno vrijeme Spara provjerite OVDJE.

Studenac

Prodavaonice Studenca u srijedu će raditi prema uobičajenom radnom vremenu.

Detaljno radno vrijeme Studenca provjerite OVDJE.

Tommy

Detaljno radno vrijeme trgovina Tommy u srijedu provjerite OVDJE.

City Center One

City Center one West, City Center one East te City Center one Split na Dan antifašističke borbe rade prema redovnom radnom vremenu.

Cineplexx kino (City Center One East) radi skraćeno – zadnja projekcija će završiti do 21 sat, a blagajne rade najkasnije do 19 sati.

Pošta i Fina (i banka u City Center one Split) bit će zatvorene.

Arena Centar

Trgovine, kino, casino i svi ugostiteljski objekti u Arena Centru radit će po redovnom radnom vremenu.

Ne rade Fina, javni bilježnik, banka i pošta.

Detaljnije možete vidjeti OVDJE.

Avenue Mall

Avenue Mall radi po redovnom radnom vremenu, izuzev određenih trgovina.

Detaljno radno vrijeme trgovina u Avenue Mallu provjerite OVDJE.

Portanova Osijek

Osječka Portanova radit će prema redovnom radnom vremenu, a pošta neće raditi.

Detaljno radno vrijeme trgovina u Portanovi provjerite OVDJE.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.