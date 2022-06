Puljak o novoj aferi u HANFA-i: Ponovo je poljuljano povjerenje građana u institucije

Podijeli:







Izvor: N1

Čak 89 zaposlenika Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (HANFA) trgovalo vrijednosnim papirima suprotno Zakonu o tržištu kapitala, objavio je ranije Index. Guverner Hrvatske narodne banke Boris Vujčić odbio je komentirati ovaj slučaj, a u newsroomu N1 televizije Marijana Puljak, saborska zastupnica stranke Centar, komentirala je novootkrivenu aferu.

“Sve skupa, ova vijest još više produbljuje nepovjerenje građana u institucije ove države, koje bi trebale biti neovisne i nadzirati tržište kapitala. Uvijek se govori kako su ta tržišta puna nekakvih lovaca u mutnom i mešetara, a sada imamo vijest koja ozbiljno poljuljava povjerenje u tu instituciju. Jedna agencija koja bi trebala nadzirati i hvatati te lovce u mutnom, ima zaposlenike koji to rade”, rekla je Puljak.

Ante Žigman, predsjednik Uprave HANFA-e rekao je da se on ne može igrati Big Brothera, ali da su njegovi najbliži suradnici strogo kontrolirani, što je u suprotnosti s onime što je objavio portal Index.

“Bila mi je zanimljiva ta izjava, ali ovdje se uopće ne radi o Big Brotheru, ovdje se radi o aktivnostima od 2008. godine do danas. Dakle, oni od 2008. godine do danas nisu bili u stanju istražiti nešto što je Index istraživao nekoliko mjeseci. Očekivali smo da kontrole unutar institucije pokažu sposobnost nadziranja vlastitih zaposlenika”, navodi Puljak. Zanima me i koga je od naših sugrađana nazvao njihov osobni bankar i rekao ‘imam jednu zanimljivu informaciju, baš ti je zgodno uzeti te obveznice’. Kao članica saborskog odbora za financije pitam se kako se dogodilo da je tjedan dana prije uzimanja tih obveznica kao kolaterala, baš gospodin Žigman dobio preporuku osobnog bankara”, rekla je Puljak.

Kako navodi, sve su to pitanja na koja je javnost dužna dobiti odgovore.

“Najgore od svega je to što je poljuljano povjerenje i još jednom se pokazuje da u ovoj državi nema institucije u koju ljudi mogu imati povjerenja. Najlakše se tu nasmijati i stvoriti dojam da se ništa ozbiljno nije dogodilo”, rekla je Puljak.

