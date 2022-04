Podijeli:







Ministar gospodarstva i zaštite okoliša Tomislav Ćorić donio je odluku kojom se državi omogućuje punjenje podzemnog skladišta plina Okoli ako to ne učine zakupci, koji pak to zasad kao i drugdje u Europi ne čine jer im se trenutno ne isplati zbog visoke nabavne cijene plina.

Odluka o proglašavanju ranog upozorenja vezanog uz razinu kriznih stanja zaštite sigurnosti opskrbe plinom Republike Hrvatske objavljena je u ponedjeljak u Narodnim novinama i stupila je na snagu danas.

Donesena je na temelju Plana intervencije u cilju pravovremenog odgovora na potencijalne poremećaje u opskrbi plinom. Kao dio toga plana, a s obzirom na rusku agresiju na Ukrajinu, osnovan je krizni tim za praćenje sigurnosti opskrbe plinom koji je i predložio donošenje odluke, kažu u Ministarstvu gospodarstva i zaštite okoliša.

Krizni tim je naložio da se skladišni kapaciteti moraju zapuniti sukladno krivulji punjenja do razine minimalne zapunjenosti skladišta PSP Okoli od 90 posto na početku ogrjevne sezone, do 1. studenog 2022. godine.

Zakupci skladišnih kapaciteta dužni su kapacitete koje imaju ugovorene zapuniti tako da do 1. kolovoza imaju popunjeno 63 posto kapaciteta, do 1. rujna 68 posto, 1. listopada 74 posto i do 1. studenog 90 posto kapaciteta.

Sukladno nalogu Kriznog tima zakupci skladišnih kapaciteta u roku od 7 dana od dana zaprimanja Odluke o ranom upozorenju, očitovat će se Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja o korištenju svojih ugovorenih skladišnih kapaciteta i to tako da točno odrede koje zakupljene kapacitete planiraju koristiti, te da prilože dinamiku punjenja kapaciteta koja ne smije biti manja od propisane.

Ako zakupci ne planiraju koristiti zakupljene kapaciteteja, o tome su dužni obavijestiti Ministarstvo u roku od sedam dana od dana zaprimanja odluke o ranom upozorenju, čime gube pravo skladištenja plina u PSP Okoli te će otpustiti zakupljene kapacitete u korist formiranja strateških rezervi plina.​

Podzemno skladište plina Okoli sada je komercijalno dostupno, ali zakupci ga nisu počeli puniti zbog visoke cijene plina.

Naime, uobičajeno je da zakupci plin utiskuju u razdoblju nižih tržišnih cijena plina tj. izvan zimske sezone grijanja, a prodaju ga skuplje u sezoni, pri čemu na razlici u cijeni podmiruju trošak skladištenja. Međutim, ove godine zbog posebnih okolnosti izazvanih rastom cijena skladište se ne puni iako je stopostotno zakupljeno. To zabrinjava jer punjenje Okola traje puna četiri mjeseca.

Okoli su strateški važan objekt pogotovo u izvanrednim okolnostima. Naime, opskrba se može realizirati i bez skladišta, ali uz redovan dotok ugovorenih količina, što u trenutnim okolnostima nije nešto na što bi se moglo sa sigurnošću kladiti.

Stoga je bitno da se skladište počne na vrijeme puniti i tome služi donesena odluka koja zapravo znači da će zakupci koji ne žele utiskivati plin u Okole morati “otpustiti” kapacitete koje su rezervirali, a država će morati naći sredstva da oslobođene kapacitete napuni, vjerojatno putem tvrtki u državnom vlasništvu ili agencija predmetom bavljenja najbližih plinskom biznisu.

Skladišni kapaciteti u tom će slučaju biti pretvoreni u strateške zalihe.

Maksimalni projektirani radni volumen skladišta Okoli je 553 milijuna prostornih metara.