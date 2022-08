Podijeli:







Izvor: Tomislav Miletic/PIXSELL

Čekaju li nas ove zime redukcije, hoćemo li imati dovoljno struje i plina i po kojim cijenama? Dražen Jakšić, ravnatelj Energetskog instituta Hrvoje Požar smatra da je poskupljenje neizbježno.

U razgovoru za HRT je rekao da su cijene energenata na međunarodnim tržištima značajno veće.

“Sad iznose od oko 500 eura po MWh, u zadnjem kvartalu idu i prema 650. U ovom razdoblju prošle godine bilo je 100 eura po megavat/satu na burzama. To značajno povećanje prelijeva se na potrošače. Dio povećanja troška podnose i energetske kompanije, opskrbljivači, u prvom redu HEP jer ima najveći udio na tržištu, dio je prebačen na kućanstva – ali zasad u malom obimu, 20-tak posto, a najviše je pogođen poslovni sektor jer ima komercijalne ugovore s dva do četiri puta većim cijenama”, istaknuo je.

Rekao je da je poskupljenje energenata na jesen prilično izvjesno.

“Opskrbljivači mogu do neke razine amortizirati udar, ali ne mogu prodavati energiju po manjoj cijenu nego je nabavljaju. To nije održivo i dovest će do problema. Način na koji će se povećani trošak preliti između kućanstva, poduzetnika, energetskog sektora ili državnog proračuna ovisit će o mjerama koje će Vlada donijeti. Činjenica je da mi 50 posto energetskih potreba zadovoljavamo iz inozemstva i moramo ih na neki način platiti. Hoće li to biti kroz povećane troškove struje i plina u kućanstvima ili kroz povećane cijene roba i usluga o tome se može raspravljati”, naglasio je.

“Mi smo do danas otprilike proizveli oko 1,7 TWh manje s hidroelektrana u odnosu na isto razdoblje prošle godine. To je ukupno 10 posto električne energije u RH na godišnjoj razini. Ta situacija zabrinjava i vrši pritisak na rast cijena. Nama je hidroenergija osnovni odnosno najvažniji izvor niskougljične energije i nje trenutno manjka, ne samo u Hrvatskoj nego i u ostatku Europe.”

“Mi se nadamo da neće biti potrebno uvoditi redukcije električne energije, ali to ovisi o tome koliko ćemo uspjeti uštedjeti energije u ovom razdoblju, a ne čekati zimu. S jedne strane imamo vrlo nepovoljnu geostratešku situaciju, loše klimatske uvjete i na te čimbenike Hrvatska ne može bitno utjecati”, rekao je.

“Mnogi ljudi nisu svjesni, ako uštedimo danas imat ćemo punija skladišta na jesen i zimu. Štednja danas znači izbjeći redukcije kasnije”, zaključio je.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.