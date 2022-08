Podijeli:







Ekonomski analitičar Damir Novotny u N1 Studiju uživo komentirao je situaciju s energentima i u industriji te naglasio da je hrvatsko gospodarstvo u boljem položaju nego što je ikad bilo.

O rastu BDP-a Damir Novotny je rekao: “To je kontinuitet inercije rasta BDP-a od prošle godine. Taj rast je posljedica praktično dvogodišnjeg ustezanja potrošača od potrošnje, akumulirali su određeni kapital. To će se vjerojatno nastaviti do kraja godine dok se ne iscrpe motivi potrošača. Oni će pod pritiskom inflacije zaustaviti kupovanje.

Imamo veće učešće inozemne potražnje, raste izvoz, to vidimo već nekoliko godina. Logističke i informatičke usluge rastu. Taj sektor je u velikom usponu i ima izvrsne rezultate bez obzira na Vladu. Proizvode velik broj usluga koje mogu prodati na međunarodnonmm tržištu. Izvoz je postao konstanta koja pokreće ukupan razvoj u RH.”

Na pitanje je li hrvatsko gospodarstvo žilavije u odnosu na raniju recesiju, Novotny je rekao: “Apsolutno. 2009. je hrvatsko gospodarstvo je bilo oslabljeno samo na domaće investicije, struktura je sad neusporedivo bolja. Hrvatsko gospodarstvo je sad u neusporedivo boljem položaju nego što je ikad bilo u novijoj povijesti. No unatoč pozitivnim aspektima, koji se temelje na privatnom sektoru, javni sektor je veliko opterećenje i inhibitor tog procesa i on će usporavati ekonomski rast. Državna poduzeća su nevjerojatno neučinkovita, u nekim segmentima su monopol ili oligopol. To je velik problem s kojim se vlade moraju suočiti.”

No, smiruje situaciju i smatra da nema mjera za veliku brigu o recesiji: “Zemlje koje su bile jako ovisne o ruskom energentima, imat će veći pad. EU zasad dobro odolijeva unatoč glasinama da će sankcije uništiti ekonomiju, to nije točno. U nekim segmentima njemačka vojna industrija raste. Inflacija je tu i ostat će prisutna narednih desetljeća, morat će joj se prilagoditi.”

Upozorava da Vladine mjere ne mogu zaustaviti inflaciju:

“Politička elita se voli ponašati kao vatrogasac koji upali vatru pa je gasi da postane heroj. Ne možemo godinama ne djelovati u cilju jačanja ekonomske aktivnosti i sad se pojavljivati s intervencjiom. Inflaciju ne može zaustaviti nikakva Vladina mjera. Vlada dobro živi od inflacije. Nema mjesta apokaliptičnim prognozama za jesen. Svi se moramo prilagoditi novim cijenama, ali ima mjesta oprezu. Pametne vlade razmišljaju unaprijed.”

