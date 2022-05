Podijeli:







Izvor: Unsplash/Ilustracija

Pogledajte kako su poslovali vodeći domaći trgovački i gdje su najveće, a gdje najmanje plaće

Trgovački lanci lani su imali odličnu godinu. Među deset najvećih svi su zabilježili rast prihoda.

Vrh neprikosnoveno drži Konzum s prometom od 10,71 milijardu kuna. U odnosu na godinu prije to je solidan rast od 6,75 posto, a uz to je taj maloprodajni lanac u vlasništvu Fortenova grupe iskazao 40,34 milijuna kuna dobiti. Velik je to pomak u poslovanju u odnosu na 2020., kada je Konzum imao gubitak od 129,5 milijuna kuna uslijed velikih financijskih troškova.

Njegov glavni takmac Lidl lani je povećao prihode za 7,53 posto, na 6,56 milijardi kuna. Uz to je imao snažan rast dobiti na 380,34 milijuna kuna.

Ogromna je razlika u prosječnoj plaći između Konzuma i Lidla. U 2021., prema podacima Fine, prosječna neto plaća u Konzumu iznosila je svega 4978 kuna, što je za 8,66 posto više nego godinu prije. S druge strane prosječno primanje u Lidlu naraslo je za 13,23 posto, na 9604 kune, piše tportal.

Treće mjesto u top 10 trgovaca drži austrijski Spar s rastom prihoda od 8,21 posto. Taj lanac konačno je lani poslovao s profitom. Iskazao je zaradu od 14,76 milijuna kuna. Prosječna plaća je 6201 kunu.

Trgovački lanac Plodine zadržao je četvrtu poziciju s 5,18 milijardi kuna prihoda. Prosječna plaća u Plodinama iznosi 5905 kuna.

Petoplasiranom Kauflandu lani su prihodi porasli za 8,06 posto. Lidlova bratska tvrtka u vlasništvu njemačke grupacije Schwartz ostvarila je 4,25 milijardi kuna prihoda i dobit od 88,48 milijuna kuna. U Kauflandu je prosječna plaća 7393 kune.

Trgovine Tommy u vlasništvu splitskog poduzetnika Tomislava Mamića lani su također imale odlične rezultate. Promet je porastao za 14,28 posto, na 3,6 milijardi kuna, što prati i uzlet dobiti na 129,62 milijuna kuna. Prosječna mjesečna plaća u Tommyju iznosi 5840 kuna.

Donji dio liste top 10 trgovaca zauzeli su većinom maloprodajni lanci kojima prodaja prehrambenih proizvoda nije glavna djelatnost.

Najveći među njima je Pevex, vodeći trgovac proizvodima za izgradnju, opremanje i uređenje doma i vrta. Lani je taj lanac povećao prihod za 11,15 posto, na 2,52 milijarde kuna, a dobit za čak 44,40 posto, na 287,95 milijuna kuna. U Pevexu su lani rasle i plaće na 5795 kuna.

Osmo mjesto na listi drži Studenac, trgovački lanac koji je višestruko narastao nakon ulaska novog vlasnika, poljskog fonda Enterprise Investors. Prihodi su mu odnosu na 2020. lani narasli za 26,68 posto, na 2,35 milijardi kuna. Plaće u Studencu su u prosjeku 5389 kuna.

Deveti je Tisak, još jedna tvrtka iz Fortenova grupe, s prihodom od 2,01 milijardu kuna i prosječnom plaćom od 4966 kuna.

Na desetom mjestu je lanac drogerija DM. Tržišni lider u tom segmentu lani je zabilježio rast prihoda za 4,5 posto, na 1,99 milijardi kuna, s time da mu je rasla i dobit za 68,5 posto, na 67,5 milijuna kuna. Ono po čemu je DM prvi je prosječna plaća – 10.532 kune.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.