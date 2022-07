Podobnik: Ako INA ne dostavlja gorivo, onda im se isplati da ga ni ne prodaju

Podijeli:







Izvor: N1

Boris Podobnik, profesor na Zagrebačkoj školi ekonomije i menadžmenta, objasnio je u Novom danu kakav problem imaju mali distributeri goriva u Hrvatskoj.

“Stanje je loše jer mali distributeri nemaju na pumpama količine koje trebaju”, kaže on dodajući kako su sada marže postale problem i u veleprodaji, a ne samo maloprodaji. “Ako vam INA ne dostavlja gorivo, onda se njima najviše isplati da ni ne prodaju gorivo. To je problem socijalizma. Imate niske cijene, a nema robe. To se prije par mjeseci događalo u Njemačkoj pa smo se čudili. Evo sad se događa kod nas”, govori Podobnik.

Cijene goriva

Govoreći o cijenama goriva u Mađarskoj, gdje nje ista cijena za građane te zemlje i strance, Podobnik kaže: “Generalno, kad se događaju velike krize u svijetu, onda nitko više ne poštuje pravo. Sjetite se početka pandemije, kad su Nijemci i Francuzi ograničili izvoz bilo kakve medicinske opreme dok se nije znalo kakva je to bolest. Dobro je uspoređivati se i s BiH koja nije dio EU-a, kod njih je marža za distributere 25 pf, oko jedne kune. Moramo znati da je ta zemlja siromašnija od Hrvatske. Ako je tamo jedna kuna, kako je onda kod nas dosta dugo bila marža 40 lipa? Sad vi zamislite kad je u bogatijoj zemlji od BiH 40 lipa, a tamo je jednu kunu…”

Na pitanje što će se dalje događati s cijenama goriva, Podobnik kaže: “To ovisi o ratu u Ukrajini, sad možemo gledati kristgalnu kuglu i pogađati… Bitno je, kad se uvedu sankcije nekoj zemlji, da se u par mjesei uvezu nove veze.” Objasnio je kako Europa koja je dosta energenata uvozila iz Rusija sada stvara nove veze i traži nove partnere.

“Visoka cijena će se zadržati još neko vrijeme, ali goriva u svijetu ima dovoljno”, govori on.

Nesposoban državni aparat

Podobnik smatra da u Hrvatskoj nije problem sposobnost privatnog sektora nego je problem u tome što je državni aparat nesposoban i korumpiran. “Svima je normalno da stavljaju svoj stranački kadar na sve pozicije. Ako radite to, umjesto da stavljate sposobne ljude, onda dobijete nesposoban državni aparat.”

Također smatra da ne bi bio pametan potez nacionalizirati energetske izvore.

Uvođenje eura

“Ako nismo iskoristili šansu dok smo imali vlastitu valutu, ne znam zašto mislimo da ćemo u narednih 20 godina biti pametniji”, zaključuje Podobnik.

