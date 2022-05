Podijeli:







Zvonimir Savić, posebni savjetnik premijera Andreja Plenković za ekonomiju, pojasnio je za N1 što za Hrvatsku znači da je izašla iz nadzora ekonomskih neravnoteža, a najavio je i da će Vlada u idućim tjednima i mjesecima izaći i s novim paketom mjera kako bi obuzdala inflaciju.

“Hrvatska prema najnovijem izvješću nema utvrđenih makroekonomskih neravnoteža. To je prvi puta do sada da je tako nešto utvrđeno. Tri godine smo bili u makroekonomskim neravnotežama, a prije toga smo bili u prekomjernim. To znači da su zadnjih godina temeljni makroekonomski pokazatelji poboljšani. Prije svega tu govorimo o javnim financijama, smanjenju udjela javnog duga u BDP-u, znatnom poboljšanju situacije na tržištu rada. Ovo je rezultat višegodišnjih napora Vlade”, kazao je Savić dodajući da je osim Hrvatske i Irska izašla iz ovog nadzornog mehanizma.

Na pitanje znači li to da imamo bolje gospodarstvo nego Njemačka koja je i dalje u tom nadzoru, Savić je rekao:

“Tako je, Njemačka, Švedska i još neke zemlje imaju prekomjerne makroekonomske ravnoteže. To samo potvrđuje jako dobro vođenje Hrvatske i u trenucima krize.”

Ukazao je na podatke prema kojima je Hrvatska na 70 posto prosjeka razvijenosti EU.

“Pretekli smo već Grčku i Slovačku i stremimo dalje poboljšanju ekonomskih parametara”, rekao je.

Potvrdio je da 1. lipnja očekuju Izvješće o konvergenciji, a vjeruje da bi ono trebalo potvrditi njihova očekivanja koja idu u smjeru da Hrvatska ispunjava sve ekonomske kriterije za ulazak u europodručje.

Upitan postoje li još neki instrumenti koje Vlada namjerava upotrijebiti protiv inflacije, rekao je:

“Već je Vlada do sada, a pogotovo u travnju, poduzela jedan veliki paket mjera vrijedan pet milijardi kuna. Dopustite malo protok vremena da vidimo što bi nam bilo najbolje, da poduzememo one mjere koje najbolje utječu na ublažavanje rasta cijena kao što smo to učinili smanjenjem stope PDV-a na hranu i energentne, prvenstveno plin, gdje baš to doprinosi održavanju stabilnosti kupovne moći. Što se tiče mjera, vidjet ćemo u idućim tjednima i mjesecima, prilagodit ćemo se situaciji, ali Vlada sigurno nije jedini akter koji može na to utjecati. Ipak, budite sigurni da ćemo kao i do sada djelovati primjereno i izdašno.”

