Otkup mlijeka u Lici ipak neće stati? Vindija pregovara s farmerima

Predstavnici varaždinske Vindije obilaze ličke farme za proizvodnju mlijeka i dogovaraju uvjete otkupa, te se čini da otkup neće stati unatoč tome što se dosadašnji otkupljivač PIK Rijeka povlači s tržišta, doznaje Hina u Ličko senjskoj županiji.

Rekla je to u utorak Hini županijska pročelnica za gospodarstvo Ana Rukavina Stilinović i dodala kako “čuje da Vindija nudi povoljniju cijenu otkupa po litri” od dosadašnje PIK-ove i da bi se to moglo odraziti na rast proizvodnje mlijeka.

PIK Rijeka namjeravao je u travnju prekinuti otkupljivati mlijeko od 190 svojih ličkih kooperanata, no otkup se privremeno nastavlja, ali samo do kraja ovog tjedna. Rukavina Stilinović pribojava se da da bi moglo doći do prekida i kaže da čine sve da se ne mora baciti ni jedna litra mlijeka. Osim 190 PIK-ovih kooperanata u županiji mlijeko proizvodi i 16 Dukatovih kooperanata i 21 kooperant dviju ličkih sirana. Svi su oni prošle godine proizveli 3,3 milijuna litara mlijeka.

Vindija jest najizgledniji novi otkupljivač, ali sve ovisi o pregovorima koji su započeli. Kada je PIK najavio da zbog restrukturiranja firme i povlačenja s tržišta svježeg mlijeka prekida otkupljivanje, župan Ernest Petry je organizirao niz sastanaka za spas ličkog mljekarstva, a uključili su se i predstavnici Ministarstva poljoprivrede i to načelnik sektora za stočarsku proizvodnju Mato Čačić i voditelj službe za govedarstvo Danijel Mulc.

Petry je Hini kazao da je županija i do sada subvencionirala prijevoz mlijeka s udaljenih farmi, te da će s tom praksom nastaviti, ali ne više samostalno već i uz potporu Ministarstva poljoprivrede.

