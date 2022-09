Podijeli:







Izvor: Unsplash / Ilustracija

Netflix pomiče rok za početak lansiranja svoje jeftinije opcije koja će biti podržana oglasima za 1. studenog kako bi pretekli Disney koji to isto planira 8. prosinca, piše Variety.

Prema nedavnom izvješću The Wall Street Journala, Netflix procjenjuje da će njihova jeftinija opcija s oglasima privući 40 milijuna gledatelja do kraja sljedeće godine. Oglašivačima je Netflix pak rekao da do kraja 2022. očekuju da će imati oko 4,4 milijuna korisnika ove jeftinije opcije diljem svijeta.

Netflix planira reproducirati četiri minute oglasa za svaki sat sadržaja, a za dosezanje 1.000 gledatelja oglašivačima namjerava naplaćivati otprilike 65 dolara, što je znatno veća naknada od većine drugih konkurenata, prenosi Yahoo Finance.

Netflixov sadržaj s oglasima trebao bi 1. studenoga započeti s radom u više zemalja, uključujući SAD, Kanadu, Ujedinjeno Kraljevstvo, Francusku i Njemačku, piše Variety pozivajući se na dobro upućene izvore.

Tvrtka trenutno pregovara s agencijama o minimalnoj godišnjoj obvezi potrošnje na oglase od 10 milijuna dolara. Cilj im je finalizirati kupnju oglasa do 30. rujna kako bi mogli prema planovima započeti s lansiranjem.

Nisu još točno dogovorene maloprodajne cijene ove opcije, ali nagađa se da bi mjesečni iznos trebao biti između 7 i 9 dolara (približno 50-70 kuna).

Za ovaj potez kompanija se odlučila kako bi zaustavili pad svog poslovanja. Netflix vjeruje da će ovako vratiti mnoge pretplatnike koji su odustali od ovog streaming servisa jer im je bilo preskupo, ali i privući brojne nove.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.