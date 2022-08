Podijeli:







Izvor: Igor Kralj/PIXSELL

Svi poslovni subjekti u nefinancijskom i financijskom sektoru u Hrvatskoj koji posluju u izravnom odnosu s potrošačima od utorka, 16. kolovoza mogu dobrovoljno i besplatno pristupiti etičkom kodeksu, čiji je cilj omogućiti pouzdanu i transparentnu zamjenu hrvatske kune eurom.

O tome su u utorak izvijestili iz Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja (MINGOR) i Hrvatske gospodarske komore (HGK), s navođenjem web stranice etičkog kodeksa inicijative koja se provodi pod sloganom “Svaki cent se broji, svaka kuna se računa”.

Namjera je da potrošači budu sigurni da se svaka njihova kuna zaista računa i svaki cent broji te da postoje poslovni subjekti kojima u procesu prelaska na euro mogu vjerovati.

Poslovni subjekti mogu online pristupiti Etičkom kodeksu u razdoblju od 16. kolovoza 2022. do 31. prosinca 2023., dok svi potrošači mogu pridonijeti transparentnoj zamjeni hrvatske kune eurom unošenjem pohvala/pritužbi za one poslovne subjekte koji su pristupili etičkom kodeksu, u razdoblju razdoblju dvojnog iskazivanja, od 5. rujna 2022. do 31. prosinca 2023.

Iz MINGOR-a naglašavaju da poslovni subjekt pristupanjem stječe pravo na postavljanje vizualne identifikacijske oznake etičkog kodeksa na svoja prodajna mjesta i mjesta pružanja usluga, što uključuje i postavljanje oznake pri provođenju promotivnih i marketinških aktivnosti kao što su tiskanje letaka i kataloga, objave na internetskim stranicama i društvenim mrežama, mobilnim aplikacijama te u drugim promocijama.

Poslovni subjekti dobit će potreban broj vizualnih identifikacijskih oznaka za sve svoje poslovnice, pri čemu iz MINGOR-a upućuju da se podjela identifikacijskih oznaka obavlja putem HGK, Hrvatske obrtničke komore (HOK) i njihovih županijskih i područnih komora.

Objašnjavaju i da će potrošači poslovne subjekte koji su pristupili etičkom kodeksu moći prepoznati po logotipu te okrugloj naljepnici tog kodeksa koja će biti istaknuta na prodajnim ili mjestima pružanja usluga, a svaka naljepnica ima i pripadajući serijski broj pod kojim se poslovni subjekt vodi u sustavu.

Uz okruglu naljepnicu etičkog kodeksa bit će i jedna četvrtasta naljepnica putem koje će potrošači moći skeniranjem QR koda ili putem web stranice unijeti svoje pohvale i pritužbe na pridržavanje načela etičkog kodeksa pojedinog poslovnog subjekta.

Popis aktivnih poslovnih subjekata koji su pristupili etičkom kodeksu bit će javno dostupan na službenoj internetskoj stranici uvođenja eura od 5. rujna 2022., zaključuju iz MINGOR-a.

