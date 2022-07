Podijeli:







Kako postići energetsku neovisnost, to je pitanje svih pitanja otkad se zaoštrio rat u Ukrajini. EK traži hitnu štednju energije. Preporuke idu u smjeru da se javne zgrade griju na najviše 19 stupnjeva ili hlade na temperaturi ne nižoj od 25. O korištenju sunčeve energije u Novom danu govorio je ekološki aktivist iz Eko Kvarnera, Vjeran Piršić.

“Imamo četiri glavne ideje – prisjetimo se najprije što su naši preci radili. Mnoge kuće stavljaju sada trijem, tako da im ulazi po zimi sunce u glavnu prostoriju a po ljeti ne, mnogi sada sade na južnoj strani bjelogorična stabla. Radimo energetski efikasne kuće. Treća ideja je da naše kuće proizvode energiju jednaku ili veću od svoje potrošnje. Četvrto je suradnja putem energetske zajednice, tako da se energija lokalno pohranjuje i troši. Na Krku smo 2012. godine politički odlučili da otok do 2030. godine bude energetski neovisni i klimatski neutralan. Ključno je nekorištenje fosilnih goriva. Ja više ne trebam energiju izvan moje kuće”, rekao je Vjeran Piršić.

O ulaganjima u solare i isplativosti Piršić kaže:

“Ljudi su shvatili da su dva i dva četiri. Tipična kuća na Krku primjerice, ako nema previše apartmana, troši oko 6500kW/h godišnje. To znači da treba imati oko 5000kW fotonaponskih panela. To možete dobiti za cca 55.000 kn. Za pet do deset godina bez poticaja možete vratiti investiciju u obnovljive izvore energije. Međutim, imate poticaje od Fonda za zaštitu okoliša. 40% je na kopnu, 60% na brdima i na otocima i 80% na ratom razorena područja. Mene je priča koštala 70.000kn, a Fond mi je uredno vratio novac. Računajte da vas energetska neovisnost košta u startu 5.000-10.000 eura i to vam se isplati s poticajima u 4-7 godina”, rekao je Vjeran Piršić.

Hvala državi što je dokumentaciju za solare s 66 smanjila na 3

Hrvatska država je zbog Ivana Vrdoljaka radila sve da ubije solare, kaže on.

“Dvije trećine hotela na Jadranu danas će grijati vodu na naftu a obasjani su suncem. Hrvati nisu u stanju izmisliti toplu vodu, unatoč Tesli. Dakle, Država je prestala ubijati solare. Broj papira potrebnih za vlastiti fotonapon je smanjen sa 66 na 3. Morate imati vlasnički list, dokaz o legalnosti i ugovor s mrežom. Danas je to lakše nego ikad prije. Sama instalacija traje dva dana. Meni je skupa sa pripremom trebalo za spajanje na mrežu tri tjedna. Država daj Bože da samo ne smeta i ne donosi glupe zakone i pravilnike. Država treba potaknuti osnivanje enrgetskih zadruga i zajednica. Mi trenutko nemamo dovoljno radnika za instalaciju. Pogledajte škverove… Te ljude koji su se bavili sa metalom možete preškolovati da se bave instalacijom fotonaponskog sustava”, rekao je Piršić.

Za velike igrače mi smo incident

Zeleni plan EK je plan od 2020. godine. Dekarbonizacija, digitalizacija, decentralizacija i demokratizacija – to je službena politika.

“Naši vladajući ne razumiju. Premijer kada kaže da Hrvatska ne može napraviti ništa protiv klimatskih promjena kaže glupost. Ako mi proizvodimo svoju energiju mi ćemo imati ogromna sredstva. Veliki igrači nas ne žele, mi smo incident. Smetamo im. Dio sustava se bori protiv toga da radimo energiju za sebe. Zato je važno reći da je potrebno raditi energetske zajednice. Kad imate dijeljenje energije, mijenja se paradigma energetike i potrošnje. To Europa traži od nas. Treba ići u borbu najesen za dobijemo pravo da se izborimo za svoje sustave.

Postoji desetak lokalnih zajednica iz Srbije, BIH, Makedonije koji žele razvijati u svojim lokalnim zajednicama razvijati krčki model energetske neovisnosti”, rekao je Vjeran Piršić.

