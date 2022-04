Podijeli:







Izvor: Photo by CHUTTERSNAP on Unsplash

Visoke cijene goriva, koje u nekim državama prelaze dva eura, značajno utječu na kućne budžete. Mnogim ljudima bilo je teško preživjeti i prije energetske krize, a sad će biti još gore.

Njemačka vlada stoga priprema poseban paket, koji će država platiti oko 2,5 milijardi eura, a trebao bi živjeti od 1. lipnja do 1. rujna. Ideja je da se za 9 eura mjesečno omogući gradski i regionalni prijevoz. To znači da, teoretski, regionalnim prijevozom možete krenuti od Hamburga do Berlina i još se u glavnom gradu Njemačke voziti gradskim prijevozom – sve za devet eura.

Mjesečna karta vrijedit će po principu da ako je kupite 1. lipnja ona traje do 1. srpnja, a ako je kupite 15. lipnja i dalje će vrijediti do 1. srpnja, prenosi Revija HAK-a.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.