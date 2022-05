“Nije slučajno da Orban radi zbrku, šalje poruku EU – ja vam mogu zapapriti”

Podijeli:







Gost Newsrooma bio je energetski konzultant Jasminko Umičević.

Probleme u Europskoj uniji stvara mađarski premijer Viktor Orban svojom paralizom ideje Europske komisije o jačim sankcijama prema Rusiji u vidu zabrane uvoza ruske nafte. Pokušavajući objasniti zašto blokira opći europski dogovor, Orban je govorio da je puno lakše zemljama koje imaju luku i da je Mađarska imala luku prije nego joj je oduzeta.

“Sigurno je to poruka ne samo preko granice, nego i Europskoj uniji, međunarodnoj zajednici. Orban je svjestan da je izoliran, posebno kad nije osudio agresiju na Ukrajinu i razdvaja se njegova baza, Višegradska skupina. Nisam geopolitičar, ali mislim da moje dugogodišnje iskustvo u nafti, a nafta je isto politika… On je pobijedio na izborima, nema se doma nikome uvlačiti, ovo je poruka Europskoj uniji – ‘ja vam mogu zapapriti’. Ono s kartama su njegova uzrujavanja, no kad laže, a ovo je laž, da oni nisu u mogućnosti jer nisu više vlasnici. Kakve to veze ima? EU počiva Europskoj energetskoj povelji, a ona kaže da svi imaju slobodan pristup svim sredstvima transporta. O čemu on govori? Drugo, on lažno govori, vidio sam non-paper koji su mađarski predstavnici pokušali plasirati u neke medije u Bruxellesu. On tvrdi da Jadranski naftovod nema kapaciteta. To je laž! Danas je u mogućnosti transportirati skoro komplentnu količinu nafte koju preradi MOL i mađarskoj rafineriji i u onoj u Bratislavi”, rekao je Umičević.

Podsjeća da Orban, preko MOL-a, već sad upravlja INA-om.

“Što je totalno neprihvatljivo – da na najvećeg energetskog subjekta u državi ima druga država. MOL je Mađarska, Mađarska je Orban, MOL, to je Orban. Preko INA-e je u Janafu, ali nema upravljačka prava i nema šasne da se ona prenesu i da u državu, nakon Sanadera, mislim da nema toga koji bi bio spreman razgovarati. Bio sam direktor INA-e u Budimpešti u devedesetima i pamtim da je delegacija MOL-a bila na razgovoru u hrvatskoj Vladi, u vrijeme Nikice Valentića, sa željom da kupe 50 posto Janafa. Naravno da ih je Valentić tada otpilio”, kaže Umičević.

Dodaje da “nije slučajno da Orban ovo radi, da radi zbrku koju onda netko treba rješavati”.

Treba li Hrvatska u Bruxellesu angažirati komunikacijske kanale kojima bi stručnom argumentacijom pobijala ovakve non-papere? “Nemam informacije, ali ja mislim da već jest”, odgovara Umičević.

“Jednostavno treba dokazati do ovo što radi Orban nije lokalni populizam, nego vrsta fake newsa koji se prodaje u Bruxellesu. Orban je postigao što je htio, da se svede sve na konflikt između Hratske i Mađarske. I još jedna manipulacija i polustina, MOL Grupa ima dvije rafinerije među najmodernijima u srednjeistočnoj Europi. Ona u Bratislavi jedna je od najmodernijih u Europi. I sada tvrde da njima trebaju dvije-tri godine da oni promijene model prerade. A danas MOL na svojim službenim stranicama, očito još nisu stigli maknuti, piše da prerađuje 35 posto nafte koja nije ruska”, rekao je Umičević.

