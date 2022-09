Podijeli:







Izvor: Danijel Nestić

Danijel Nestić s Ekonomskog instituta u Zagrebu u Newsroomu govorio je o mirovinama i prilikama zapošljavanja u Hrvatskoj.

“Uvijek postoji održiv način, gdje postoji volja, postoji i način za poboljšanje. Sustav je trenutno u fiskalnon smislu održiv, no mirovine u tom sustavu su relativno niske”, rekao je.

Navodi kako je mirovinski sustav za milijun i 200 tisuća korisnika generira primanja koja jesu malena, ali su stabilna i sigurna.

“Što je država bogatija, to će biti i mirovine veće”, kaže. No, da bi mirovinski sustav mogao isplaćivati više novca, u njega jednostavno mora ulaziti više novaca.

“Trebalo bi se zaposliti što više ljudi, a ideja je da se radi i duže te se radi i na politici oporezivanja dohodaka od rada”, rekao je te naveo da je bitno da se prikupe doprinosi na sve vrste rada. No, ako se poveća stopa doprinosa za mirovine, to će automatski poskupiti rad.

“Izgleda da su u Vladi zadovoljni, plaće kao i doprinosi rastu, raste zaposlenopst, no popis stanovništva pokazuje da se iscrpljuje sustav koji bi se mogao dodatno zaposliti. Hrvatska će sigurno iscrpiti svoj bazen mogućeg daljnjeg zaposlenja, a u sljedećih 10, 15 godina će se smanjivati broj zaposlenih, a broj umirovljenika će rasti”, navodi.

“Mirovine su već niske”

“Mi već imamo niske mirovine, tako da opcija daljnjeg smanjivanja mirovina, nije politički održiva”, zaključuje te kaže da se ne može Hrvatska usporediti s praksom neke druge države jer smo mi tu gdje jesmo”, kaže.

Nestić navodi da je je odlična situacija kad raste zaposlenost i broj doprinosa, onda će rasti i mirovine, no ako će zaposlenost padati, onda će i mirovine bivati manjima.

“Složena je priča oko drugog mirovinskog stupa, očekivanja su bila velika, no ako naš novac raste brže od porasta BDP-a i plaća, to je dobar pokazatelj. Sadašnja situacija na području tržišta rada dovodi do toga da se nešto mora promijeniti”.

