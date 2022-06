NEM Dubrovnik: Podizanje ljestvice u industriji koja se neprestano mijenja

Podijeli:







Izvor: NEM Dubrovnik

Drugi dan NEM Dubrovnika 2022, koji se održava u Hotelu Dubrovnik Palace, otkrio je publici što sve stoji iza uspješne godine na televizijskom i streaming tržištu. Od tehnologije koja se neprestano mijenja preko različitih poslovnih praksi, strategija i zakonskih regulativa – govornici su istaknuli su najvažnije aspekte industrije kako bi odgovorili na goruće pitanje u TV industriji: kako pomaknuti ljestvicu na globalnoj razini, a ostati vodeći igrač lokalno?

Kao idealni govornici na tu temu istaknuli su se upravo panelisti dugoiščekivanog panela View from the Top in TV Industry koji je moderirala Kasia Madera (BBC World News Presenter). Panel je okupio vrh svjetske, odnosno europske televizijske industrije: na njemu su sudjelovali Hans Troelstra (CEO, M7 Group), Christoph Limmer (Executive Vice President, Video Services and Regional Vice President Eastern and Central Europe, Eutelsat) i Tonko Weissmann (Executive Vice President, RTL Croatia). Ključni lideri podijelili su svoja iskustva, specifične situacije i odluke koje su ih definirale tijekom godina rada u turbulentnoj televizijskoj, odnosno medijskoj industriji. Na panelu se također govorilo o službenoj akviziciji RTL-a Hrvatska koja je nedavno najavljena.

„U ovoj se industriji neprestano morate prilagođavati, ali suština ostaje ista, a to je stvaranje sadržaja. Smatram da će CME biti pun pogodak jer možemo zajedno nastaviti tu misiju. Televizija nije mrtva, štoviše, življa je no ikad, publika i dalje želi gledati kvalitetan sadržaj, ali sve više se fokusira na digitalan način konzumacije i u tom pogledu počinjemo jedno novo poglavlje“, objasnio je Weissmann.

Predstavljanje novog zakona u Hrvatskoj

NEM Dubrovnik 2022. u središte pozornosti gurnuo je temu od velikog značaja za sve audiovizualne djelatnike u Hrvatskoj. Zakonske regulative u Zakonu o elektroničkim medijima u Hrvatskoj predstavila je ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek tijekom posebnog programa Novi zakon u Hrvatskoj pod pokroviteljstvom Hrvatskog audiovizualnog centra, Agencije za elektroničke medije i Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske.

Ministrica Obuljen Koržinek pojasnila je “novouvedenu obvezu operatera da izdvajaju 10 % godišnjeg bruto prihoda za djela hrvatske nezavisne produkcije. Davateljima medijskih usluga na zahtjev, koji ciljaju na Hrvatsku, uvedena je obveza doprinosa od 2% godišnjeg bruto prihoda za provedbu nacionalnog programa za audiovizualno stvaralaštvo i izravnog ulaganja od 2% za produkciju ili kupnju audiovizualnih djela hrvatske nezavisne produkcije.”

Okupljeni stručnjaci raspravljali su o najvažnijim poslovnim aspektima novog zakona i kako je povezivanje različitih europskih produkcija ključno u njihovu napretku. Panelisti su objasnili kako će nove regulative utjecati na operatere, streaming kompanije, hrvatske nacionalne televizije te audiovizualne institucije i djelatnike. Uz predstavljanje primjera uspješnih praksi drugih zemalja, sudionici su u ovom posebnom programu diskutirali i o važnosti ulaganja u hrvatska audiovizualna djela i lokalnu produkciju.

Izvrsni govornici i premijera nove povijesne serije privukli publiku

Posjetitelji su tijekom cijelog dana u panel-sobi mogli slušati prezentacije i panele sa stručnjacima iz različitih područja. Na panelu When I Grow Up, I Want to Be a Studio: Leveraging the Global Content Opportunity diskutiralo se kako kompanije mogu držati korak i profitirati u doba globalnog booma sadržaja.

O promjenama i inovativnim dizajnerskim rješenjima u audiovizualnim tehnologijama govorio je Jean Mazel (Professional Imaging Expert, Canon CEE) u svojoj prezentaciji Professional Imaging Solutions Designer, a kanal Love Nature predstavila je Chiara Mckee (Vice President of Love Nature EMEA and Board Director for the Global Love Nature Business) u prezentaciji Love Nature’s Position in a Changing Media Landscape.

Sanja Božić-Ljubičić, CEO i vlasnica marketinške agencije Mediavision koja stoji iza NEM Dubrovnika 2022 te tvrtki Pickbox i Mediatranslations, pozornici se pridružila s Anahitom Kheder (EVP EMEA, Formats & Licensing, Fremantle International) u intrigantnom Q&A razgovoru TV, Women and Beer. Sudionici su potom uživali u druženju uz osvježavajuće ljetne koktele u organizaciji Pickboxa.

Svi zainteresirani za tehnološki aspekt medija i televizije imali su priliku pratiti TV Tech Showcase. Set prezentacija fokusirao se na dinamične promjene u televizijskoj tehnologiji. Vionlabs, renomirana AI kompanija, Brightcove, softverska tvrtka koja iznova pokazuje značaj i snagu videa, te Whip Media, vodeća poslovna softverska platforma, prezentirale su svoju viziju kako monetizirati sadržaj u kreativnoj džungli koja vlada tržištem.

Domaćin druge večeri bila je upravo vodeća europska nezavisna filmska i televizijska grupa Beta Film. Poznat po premijerama najuzbudljivijih novih serija, NEM Dubrovnik 2022 je donio ekskluzivan screening nove ukrajinske povijesne serije Cardamom Coffee, temeljenu na popularnom romanu Natalije Hurnytske. Veronika Kovacova (EVP International Sales & Acquisitions Eastern Europe and Turkey, Beta Film GmbH) ju je predstavila, a publici su se obratile Asia Bataieva (Head of International Sales and Co-Productions, StarLight Media Group) i glavna glumica i producentica serije Olena Lavrenyuk: „Sretna sam što svijet može upoznati našu predivnu kulturu kroz ovu seriju.“

Na pitanje kako je publika reagirala na ukrajinsku premijeru, Bataieva je izjavila: „Premijera je bila sjajna, dotaknuli smo 7.4 milijuna ljudi, posebno s prvom i zadnjom epizodom koje su bile izrazito emotivne.“

Sudionici su seriju gledali u impresivnom Vala Beach Clubu, nakon čega su je međusobno komentirali uz zalogaje i koktele. Nakon premijere, spektakularna Beta Night nastavila se uz plesanje i druženje u fantastičnoj atmosferi.

